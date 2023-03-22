«Бавовна» в бухте Севастополя. В городе прогремели взрывы, морской транспорт не ходит, оккупанты заявили об атаке дронов с моря и воздуха 22 марта, 11:00 Очереди людей перед автобусами, которыми утром 22 марта оккупационные «власти» Севастополя пытаются заменить морской транспорт (Фото:legend24tv / Telegram)

Рано утром 22 марта в Севастополе прогремела серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационные «власти» заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели.

Известно, что в районе Южной бухты Севастополя незадолго до 5:00 утра прогремел первый мощный взрыв, после него местные жители слышали еще несколько аналогичных, а также звуки стрельбы.

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По состоянию на 8:00 в Севастополе не работает морской транспорт: рейд перекрыт, катера и паромы через Севастопольскую бухту не ходят.

Инцидент в Севастополе произошел через полтора дня после того, как вечером 20 марта серия взрывов в результате налета БПЛА прозвучала в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По данным ОК Юг, в настоящее время использование железнодорожной станции в Джанкое невозможно.



NV следит за главными последствиями и деталями взрывов в Севастополе.

10:54 Атака в Севастополе будет иметь большое значение, ее целью, вероятно, был флот РФ — профильный эксперт

Американский эксперт по подводным аппаратам и OSINT-аналитик Х. Саттон [H. I. Sutton], автор известного профильного блога Covert Shores, отметил, что украинские морские беспилотники и БПЛА, похоже, атаковали российский флот в Севастополе.

Он также обнародовал скриншот, на котором, вероятно, горит один из морских дронов возле плавучих боновых оборонительных сооружений гавани.

«Даже если ни одно судно не потоплено, атаки будут иметь большое влияние», — убежден Саттон.

Саттон также напомнил, как, вероятно, выглядел один из морских дронов во время предыдущих атак в Севастополе в конце октября 2022 года. По его словам, еще предстоит уточнить, были ли в этот раз использованы такие же аппараты (их относят к группе USV — надводных кораблей без экипажа), и были ли это вообще морские дроны.

10:27 Уничтожить флот РФ. Насколько эффективны морские дроны и будут ли ВСУ использовать их для контрнаступления — экспертное интервью NV

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление — о характеристиках морских дронов-камикадзе и целесообразности использования их против Черноморского флота РФ



09:30 Радиостанции в Крыму продолжают передавать сообщения об «атаке на Крымский мост» и «эвакуации с полуострова в ближайшее время»

Крымские гауляйтеры пытаются опровергнуть эту информацию, заявляя о «перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций».

«Распространяется информация об эвакуации с полуострова с помощью паромных переправ и прочего бреда. Конечно, это ложь», — заявил т.н. «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев. Олег Крючков, советник крымской марионетки Кремля Сергея Аксенова также заявил, что в Крыму «сломали потоки нескольких радиостанций». «Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома», — написал он.

09:02 Оккупанты объяснили «тревожные» объявления по радио атакой хакеров

Об этом сообщает Крым.Реалии (проект Радио Свобода).

08:50 «Тревожно»: жителям оккупированного Крыма по радио рассказывают об инструкциях на случай «отсутствия сообщения с материково частью РФ»



08:15 Оккупационные «власти» Севастополя заявили об атаке морских дронов и работе ПВО по «воздушной цели»

Сегодня утром Севастополь атаковали морские беспилотники, утверждает кремлевская марионетка Михаил Развожаев, называющий себя «губернатором» Севастополя.

Он заявил, что утром 22 марта российский флот якобы «отбил атаку надводных беспилотников». Развожаев утверждает, что в целом было уничтожено три объекта, который «пытались проникнуть в бухту», но моряки оккупационного флота «вели по ним огонь из стрелкового оружия».

«Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — утверждает Развожаев. Он также сообщил, что в некоторых зданиях в прилегающих районах выбило стекла от «взрывов уничтоженных морских беспилотников».

07:45 Морской транспорт в городе не работает, его пытаются заменить автобусами

07:39 Видео взрыва в Севастополе

07:30 Взрывы, выстрелы и грохот в морской бухте: что происходило в Севастополе утром

Телеграм-канал Крымский ветер опубликовал хронику утренних взрывов в Севастополе, звучавших в районе Южной бухты.