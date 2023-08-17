«Максимально прагматичный подход». Несмотря на желание каждого украинца, Крымский мост разрушать не надо — Катков из Defense Express

17 августа, 15:02
NV Премиум
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Незаконно построенный Россией Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Незаконно построенный Россией Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV рассказал о причастных к атакам на Крымский мост дронах Морской малыш, а также о прагматичном подходе Сил обороны к уничтожению незаконно построенного сооружения через Керченский пролив.

Олег Катков

главный редактор Defense Express

[Sea Baby] - это морские дроны. Именно они причастны к атакам на Крымский мост, к атакам на российские корабли и танкеры. Очевидно, их просто есть большое количество модификаций под каждую задачу. Надо учитывать стоимость каждого дрона, поэтому надо делать разные для разных задач.

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Потому что для того, чтобы взорвать, например, Крымский мост, действительно, необходимо иметь большую боевую часть, которая будет под тонну. Если я не ошибаюсь, объявлено о 850 килограммах — это крайне мощная боевая часть.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   ПВО Керченский мост Дроны Радио NV Крымский мост Война России против Украины дроны-камикадзе морской дрон-камикадзе дрон Морской малыш

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