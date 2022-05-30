«Героически воюет с соснами». СБУ показала видео с телефона кадыровца, снимавшего тикток-ролики в Украине 30 мая, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Скриншот из видео (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, который приехал «воевать» против Украины.

Война России против Украины — главные события 30 мая

«Стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют «тик-ток войсками», — пишет ведомстве о содержимом телефона оккупанта.

Видео дня

СБУ также опубликовало нарезку видео, где российский военный «вместо боев с украинскими защитниками героически воюет с соснами в лесах Луганской области».

На видео кадыровцы также танцуют лезгинку и множество раз бесцельно стреляют в лес из реактивного противотанкового гранатомета для удачного кадра.

«20 секунд в „тик-ток“ — и ты почти выиграл войну в трех соснах», — пишет СБУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.