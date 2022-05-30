«Героически воюет с соснами». СБУ показала видео с телефона кадыровца, снимавшего тикток-ролики в Украине

30 мая, 17:42
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Скриншот из видео (Фото:СБУ/Telegram)

Скриншот из видео (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, который приехал «воевать» против Украины.

Война России против Украины — главные события 30 мая

«Стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют «тик-ток войсками», — пишет ведомстве о содержимом телефона оккупанта.

Видео дня

СБУ также опубликовало нарезку видео, где российский военный «вместо боев с украинскими защитниками героически воюет с соснами в лесах Луганской области».

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На видео кадыровцы также танцуют лезгинку и множество раз бесцельно стреляют в лес из реактивного противотанкового гранатомета для удачного кадра.

«20 секунд в „тик-ток“ — и ты почти выиграл войну в трех соснах», — пишет СБУ.

https://www.youtube.com/embed/V-cWh4GRksw
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Кадыровцы Война в Украине

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