«Героически воюет с соснами». СБУ показала видео с телефона кадыровца, снимавшего тикток-ролики в Украине
Скриншот из видео (Фото:СБУ/Telegram)
СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, который приехал «воевать» против Украины.
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«Стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют «тик-ток войсками», — пишет ведомстве о содержимом телефона оккупанта.
СБУ также опубликовало нарезку видео, где российский военный «вместо боев с украинскими защитниками героически воюет с соснами в лесах Луганской области».
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На видео кадыровцы также танцуют лезгинку и множество раз бесцельно стреляют в лес из реактивного противотанкового гранатомета для удачного кадра.
«20 секунд в „тик-ток“ — и ты почти выиграл войну в трех соснах», — пишет СБУ.
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