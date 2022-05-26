«За шесть секунд»: Кадыров заявил, что с Украиной «вопрос закрыт» и теперь его интересует Польша — видео

26 мая, 11:56
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Рамзан Кадыров думает, что Россия побеждает (Фото:Скриншот видео sna7c4/Twitter)

Рамзан Кадыров думает, что Россия побеждает (Фото:Скриншот видео sna7c4/Twitter)

Кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров считает, что война против Украины Россией уже практически выиграна и теперь следует искать для себя новые цели.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом он рассказал в своем очередном пропагандистском видео в соцсетях.

«Украина — это уже закрытый вопрос. Меня интересует Польша… После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем, на что мы способны. Лучше заберите свое оружие и своих наемников (поляки — ред.)», — призвал Кадыров.

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https://twitter.com/sna7c4/status/1529555823415926786

При этом на фоне полнейшего фиаской российских войск в Украине, его надменная самоуверенность вызывает недоумение. Особенно с учетом того, что так называемые кадыровцы во время попытки наступления на Киев были полностью разгромлены, после чего предпочитают отсиживаться в тылу, снимая постановочные видео о якобы активном участии в боевых действиях.

https://www.youtube.com/embed/6Gte5jlaCvs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Польша Российская агрессия Чечня Рамзан Кадыров Война России против Украины

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