«Прыгнули в тачку и съе*ались». Кадыровцы увлеклись мародерством и начали воровать у российских военных — перехват СБУ 7 мая, 14:51 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты мародерят в Украине (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Кадыровцы так увлеклись мародерством, что воруют даже у российских военных, об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

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Один из оккупантов, стоящий в Херсонской области, жалуется своему знакомому, что кадыровцы украли у него пистолет.

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«Приехали, мол, помолиться: «пусти, братан, мы свои, на разведке». Впустил, короче, бл*дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и… съе*ались», — рассказывает захватчик.

За потерю оружия его отправили копать окопы, а потом выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, и ему дали два дня на поиски.

«А если не найду, меня, бл*дь, завалят! И спишут, что пропал», – сказал он.

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