Ради должности в ФСБ. На Кировоградщине СБУ задержала шпиона за украинской ПВО, ему грозит пожизненное заключение 28 июля, 14:13 На Кировоградщине СБУ задержала шпиона за украинской ПВО, ему грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности задержала агента ФСБ в Кировоградской области. Он собирал разведданные о дислокации Сил обороны на территории региона.

Об этом заявила СБУ в Telegram.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за Госизмену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Сообщается, что злоумышленником оказался житель города Торецк Донецкой области. Российская спецслужба завербовала его еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После 24 февраля 2022 года он получил задание прибыть в Кировоградскую область как «переселенец с востока Украины» для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

По данным СБУ, мужчина поселился в одном из населенных пунктов Кировоградщины, и устроился ремонтником на одном из военных объектов региона, чтобы получать необходимые данные.

Фигурант пытался выявить места базирования подразделений ВСУ, боевые позиции украинской противовоздушной обороны и установить локации местных штабов территориальной обороны.

Сообщается, что за каждое выполненное задание оккупанты «гарантировали» ему денежное вознаграждение в размере до 5 тыс. грн.

В качестве одного из «вознаграждений», ФСБ обещала «эвакуировать» подозреваемого в Россию и трудоустроить в ряды спецслужбы.

Отснятые медиафайлы с координатами и привязкой к местности нужны были российским захватчикам для подготовки нового воздушного удара по региону.

Ранее СБУ сообщила о подозрении эскеровнику оккупационной Еленовской колонии, который организовывал пытки над более 100 бойцами Вооруженных сил Украины.

27 июля СБУ задержала российского агента, который занимался подготовкой нового воздушного удара России по Харькову. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение.

