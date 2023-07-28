Организовывал пытки бойцов ВСУ. Экс-руководителю колонии в Еленовке сообщили о подозрении — СБУ 28 июля, 10:53 Оленевка (Фото:REUTERS / Олександр Ermochenko)

Служба безопасности сообщила о подозрении эскеровнику оккупационной Еленовской колонии, который организовывал пытки над более 100 бойцами Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

Руководителем оккупационной колонии оказался местный житель, который до 2014 года был начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области. Свою «должность» в колонии он возглавил в начале 2022 года и пробыл на ней до конца июля того же года.

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По данным спецслужбы, для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии «дисциплинарный изолятор», в застенках которого к людям применяли различные виды физического насилия и совершали психологическое давление, которые сопровождали постоянными угрозами «медленного» убийства.

Сообщается, что для «конвоирования» людей в застенки фигурант привлекал своего подчиненного — «младшего инспектора отдела надзора» оккупационной тюрьмы, который также пытал военнопленных.

Кроме того, установлено, что его подчиненный ранее находился в составе «Службы исполнения наказаний» так называемой «ДНР» во временно оккупированной Горловке.

Оба фигуранта получили подозрение за жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

СБУ сообщила, что поскольку подозреваемые находятся на временно оккупированной территории на востоке Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые осуществляются по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали, в частности, защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.



После теракта в Минобороны страны-агрессора РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали этих данных. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибло около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили расхождения.

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