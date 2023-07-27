Агент ГРУ в Харькове. СБУ задержала пособника оккупантов, который помогал в подготовке воздушной атаки на город

27 июля, 10:50
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СБУ задержала агента ГРУ в Харькове, который помогал в подготовке воздушной атаки на город (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ задержала агента ГРУ в Харькове, который помогал в подготовке воздушной атаки на город (Фото:СБУ/Telegram)

Службы безопасности задержала российского агента, который занимался подготовкой нового воздушного удара страны-агрессора России по Харькову.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Сообщается, что подозреваемый входил в состав агентурного аппарата Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ).

По данным СБУ, для выполнения вражеского задания он объезжал территорию Харькова и скрыто фиксировал места базирования Сил обороны.

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Кроме того, фигуранта интересовали координаты железнодорожных узлов, где разгружают военную технику и боеприпасы ВСУ для защитников города и украинских военнослужащих на передовой.

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Он также пытался определить детали о работе стратегически важных объектов промышленности, в том числе местных авиапредприятий.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта вблизи одного из промышленных объектов Харькова, где он проводил доразведку местности.

По данным следствия, пособником агрессора оказался местный житель, которого российские спецслужбы завербовали из-за его публикаций в соцсетях после начала полномасштабного вторжения.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемый сейчас находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

25 июля контрразведка СБУ задержала российского агента, который планировал теракты в Запорожской области, и обустроил схрон с оружием под кроватью 6-летней дочери в собственном доме.

26 июля СБУ также задержала информатора российских спецслужб в Николаеве. Он занимался подготовкой серии воздушных ударов РФ по стратегически важным транспортным артериям региона.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Харьков ГРУ Государственная измена

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