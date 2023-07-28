Во Львове разоблачили члена бывшей компартии, призывавшего к прекращению существования Украины — СБУ 28 июля, 00:10 Компартия Украины (Фото:zn.ua)

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении во Львове бывшего секретаря регионального комитета запрещенной Коммунистической партии, который оправдывал вооруженную агрессию РФ и оккупацию части Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отметили правоохранители, в 2014 году фигурант проводил активную политическую деятельность и даже баллотировался в Верховную Раду, но после неудачной попытки получить депутатский мандат он надолго «исчез из эфира».

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Однако после начала полномасштабного вторжения россии мужчина начал публично поддерживать российскую вооруженную агрессию. В частности, враждебную агитацию он распространял через запрещенную соцсеть «Одноклассники», говорят следователи.

По данным СБУ, для конспирации незаконных действий злоумышленник создал несколько фейковых аккаунтов, которые использовал для дальнейшего проведения подрывной деятельности в пользу россии. В своих постах он восхвалял агрессивную политику президента рф владимира путина, «ностальгировал» по бывшему СССР и оправдывал захват части южных регионов Украины.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 1 ст. 161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

ст. 436 — пропаганда войны;

ч. 2 ст. 436−1 — повторное распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического ( нацистского) тоталитарных режимов;

нацистского) тоталитарных режимов; ч. 2, ч. 3 ст. 436−2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников.

Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Материалы дела уже передали в суд.