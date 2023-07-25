СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу Мураеву
25 июля, 09:32
NV
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу Евгению Мураеву.
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