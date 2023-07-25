СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу Мураеву

25 июля, 09:32
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NV

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу Евгению Мураеву.

Новость дополняется

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пропаганда Служба безопасности Украины (СБУ) Евгений Мураев Война России против Украины

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