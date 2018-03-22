Савченко останется на ночь в СБУ

Лишенная неприкосновенности народный депутат Надежда Савченко ночь с 22 на 23 марта проведет в здании управления Службы безопасности Украины в Киеве.

Об этом рассказали адвокаты парламентария в эфире телеканала 112 Украина.

Адвокат Дмитрий Бугай рассказал о деталях громкого дела. Так, к ходатайству об аресте Савченко было добавлено 240 листов приложений.

Защитники пообещали "всю ночь писать возражения на сегодняшнее задержание Савченко и на удовлетворение ходатайства об аресте".

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Мера пресечения Савченко пока не выбрали. Ей объявили о подозрении и задержали вскоре после лишения иммунитета. Впоследствии следователи спецслужбы СБУ сопроводили ее в изолятор СБУ в Аскольдовом переулке и начали допрос.

Мера пресечения нардепу выберут в Шевченковском суде уже в пятницу, 23 марта.

Надежды Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Нардеп признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но считает это своей спецоперацией.

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