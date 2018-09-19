САП обвиняет НАБУ в новой попытке установить "жучок" и применении силы. В Бюро все отрицают

19 сентября в конфликте между Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро произошел новый поворот. САП обвинила НАБУ во второй попытке установки "жучка" для их прослушивания и применении силы против правоохранителей, разоблачивших эту попытку. В НАБУ все отрицают.

Сытник не приехал в Раду

19 сентября директор НАБУ Артем Сытник должен был отчитаться в антикоррупционном комитете Верховной Рады за первое полугодие 2018 года. Однако СМИ сообщили, что он туда не явился, написав в отправленном вместо этого официальном письме, что ему необходимо "присутствовать на рабочем месте". Текст отчета он прислал заблаговременно.

Издание Lb.ua со ссылкой на народного депутата Егора Соболева сообщило, что Сытник сообщил о том, что не придет, за 20 минут до начала заседания. Соболев, который до декабря 2017 года возглавлял этот комитет, предположил, что "причины в самом комитете и его нынешнем руководстве".

В то же время, источник агентства Интерфакс-Украина назвал другую причину - Сытник якобы не пришел на заседание комитета из-за задержания детективов НАБУ за установку прослушивания в кабинете главы САП Назара Холодницкого.

"Сытник развернул автомобиль, поскольку узнал, что его детективов задержала полиция за установку нового жучка в кабинете Холодницкого", - утверждал собеседник агентства.

Заявление Холодницкого о прослушивании и микроавтобусе у САП

Глава САП Назар Холодницкий подтвердил Украинской правде, что в ее офисе снова попытались установить средство прослушивания.

"Это правда, могу сказать, что происходят следственные действия", - заявил он.

Холодницкий также сообщил, что рядом со зданием САП стоит микроавтобус Ford, люди в котором отказались представляться и заперлись внутри.

"По нашей информации, похоже, что номера авто зарегистрированы на НАБУ", - сказал Холодницкий, предоставив также фото автомобиля, на котором видно его номер - АА 2564 МВ.

Фото: Назар Холодницкий для УП

А источник УП в правоохранительных органах сообщил, что кабель для прослушивания, который прокладывали из здания больницы Охматдет к САП, обнаружили сотрудники Управления госохраны.

"Удошники обнаружили прокладку кабеля от помещения Охматдета в направлении САП. На другом конце кабеля был закрытый кабинет. Полиция открыла. Там сейф, из которого выходят кабели", - утверждал собеседник издания.

Обвинение САП в том, что сотрудники НАБУ применили силу

В 17:44 САП опубликовала на своей странице в Facebook видео инцидента с микроавтобусом, о присутствии которого рядом с ведомством заявлял Холодницкий.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

На видео видно как минимум двоих спецназовцем с закрытыми лицами, в форме с надписью НАБУ и с автоматами, находящихся рядом с микроавтобусом, возле которого также стоят двое мужчин в форме полиции и еще несколько человек в штатском. Один из людей в штатском говорит остальным отойти на 10 метров, слышен голос, который говорит "там (вероятно, в микроавтобусе - ред.) человека заблокировали". Затем один из мужчин в форме с надписью НАБУ подходит к мужчине, который фиксирует происходящее на видео и говорит ему отойти.

В ответ мужчина возмущается: "А че вы так по-борзому начали? Мы ж вас уже отпускали". После этого он снова подходит к микроавтобусу, из которого человек в штатском и с закрытым лицом и человек в форме с надписью НАБУ кого-то высаживают. Слышен несколько раз повторяющийся крик: "Отпусти полицию, я сказал!"

После этого дверь микроавтобуса закрываются и люди в форме и в штатском пытаются освободить для него дорогу.

Слышны крики: "Вы мешаете работать! Вы полицию блокируете!"

Затем микроавтобус начинает движение и, вероятно, толкает человека, который снимает происходящее. Он вскрикивает, но камеру из рук не выпускает и продолжает снимать. Пытаясь развернуться, водитель микроавтобуса врезается в несколько автомобилей.

САП опубликовала фото последствий маневров микроавтобуса Ford в отдельном посте

"Стойте! Держите водителя!" - кричит человек с камерой. Затем видно, как человек в форме и несколько человек в штатском уходят, а второй человек в форме и один человек в штатском садятся в микроавтобус, после чего он уезжает.

В комментарии к этому видео после обвинений НАБУ и лично Артема Сытника в непрофессионализме, провокациях и незаконных процессуальных действиях говорится, что 19 сентября сотрудники САП обнаружили у себя во дворе незаконно установленные сотрудниками НАБУ "средства негласного снятия информации". А "рядом с административным зданием" был обнаружен автомобиль Ford с номером АА 2564 МВ. В САП утверждают, что в этом автомобиле находились сотрудники НАБУ, которые осуществляли незаконные оперативно-технические мероприятия.

Согласно сообщению, этот автомобиль заблокировали полицейские и сотрудники Управления госохраны "с целью проведения неотложных следственных и процессуальных действий".

"Для того, чтобы спасти сотрудников от разоблачения, от выявления незаконных и незарегистрированных средств снятия информации Артем Сергеевич (Сытник - ред.) использовал силовое подразделение НАБ Украины, которое, используя огнестрельное оружие, применило насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, повредило имущество граждан, помешав проведению следственных действий", - говорится в заявлении САП.

В ведомстве также утверждают, что сотрудники НАБУ "совершили наезд на других представителей правоохранительных органов", нанесли телесные повреждения и повредили имущество граждан.

САП призвала международных партнеров "не вестись на провокации Артема Сытника", а объективно оценить событие. Сообщается также, что в связи с данным инцидентом "начат ряд уголовных производств".

Реакция НАБУ

В НАБУ отреагировали на обвинения САП двумя короткими твитами.

В первом говорится, что сообщения СМИ о задержании детектива НАБУ не соответствует действительности.

Поширена у #ЗМІ інформація про буцімто затримання детектива #НАБУ не відповідає дійсності: жодного детектива сьогодні не затримували. Це – не перша фейкова новина лише за сьогодні про НАБУ, в тому числі розповсюджена з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Будьте уважні — NAB Ukraine (@nab_ukr) 19 сентября 2018 г.

"Это - не первая фейковая новость лишь за сегодня о НАБУ, в том числе распространенная со ссылкой на источники в правоохранительных органах", - добавили в Бюро, не уточнив, что именно имели в виду.

Во втором твите НАБУ заявляет, что Бюро не пыталось установить оборудование для прослушки кабинета "руководителя САП".

Спроб встановити обладнання для прослуховування кабінету Керівника #САП із боку #НАБУ не було — NAB Ukraine (@nab_ukr) 19 сентября 2018 г.

НВ