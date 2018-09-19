Наехали на правоохранителей и использовали оружие: САП обвинила сотрудников НАБУ в применении силы

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что после попытки установить незаконные средства прослушивания работники НАБУ применили силу, в результате были травмированы сотрудники правоохранительных органов

По данным САП, работники Национальной полиции Украины и УГО заблокировали для проведения следственных действий автомобиль Ford, в котором находились работники НАБУ. Последние, как отметили в САП, попытались установить незаконные средства негласного снятия информации.

"Для того чтобы спасти сотрудников от разоблачения, от выявления незаконных и незарегистрированных средств снятия информации Артем Сытник использовал силовое подразделение НАБ Украины, которое используя огнестрельное оружие, применило насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, повредило имущество граждан, помешало проведению следственных действий", - говорится в заявлении.

Кроме того, как указывается в сообщении, работники НАБУ совершили наезд на других правоохранителей, причинив телесные повреждения и повредив имущество.

В САП добавили, что по факту совершения тяжких должностных преступлений и преступлений против жизни и здоровья начат ряд уголовных производств.

Напомним, что 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил о новой попытке установить средства прослушивания в офисе САП.