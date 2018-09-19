19 сентября 2018, среда

НАБУ опровергло заявление САП про установку "жучков" в кабинете Холодницкого

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НАБУ опровергло заявление САП про установку
Фото: НАБУ/Facebook

В НАБУ опровергли заявление САП про установку "жучков" в офисе специализированной прокуратуры.

"Попыток установить оборудование для прослушивания кабинета руководителя САП со стороны НАБУ не было", - говорится в Twitter Бюро.

В Бюро добавили, что распространенная в СМИ информация о якобы задержании детектива НАБУ не соответствует действительности.

"Это - не первая фейковая новость только за сегодня о НАБУ, в том числе, распространенная со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Будьте внимательны", - отметили в Бюро.

19 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о попытке установить средства прослушивания в офисе САП.

По данным источников УП в правоохранительных органах, управление госохраны якобы выявило кабель для прослушивания, который сотрудники Бюро прокладывали из здания больницы Охматдет к офису САП.

Также САП сообщила, что после попытки установить незаконные средства прослушивания работники НАБУ применили силу, в результате были травмированы сотрудники правоохранительных органов

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