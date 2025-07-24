До апреля уже было сделано более 1500 беспилотников (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Китай тайно поставляет через подставные компании государственному производителю беспилотников в РФ двигатели под маркировкой «промышленные холодильные установки», сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Европе.

В европейских органах безопасности сообщили журналистам, что эти поставки позволили российскому производителю оружия Купол увеличить производство ударных беспилотников Гарпия А1, несмотря на санкции США и ЕС, введенные в октябре.

Внутренний документ предприятия Купол показал, что компания подписала контракт с минобороны России на производство более 6000 Гарпий в этом году, по сравнению с 2000 в 2024 году. В документе, по словам журналистов, было указано, что к апрелю уже было сделано более 1500 беспилотников.

Украинская разведка сообщила агентству, что дроны дальнего радиуса действия используются для атак на гражданские и военные цели в глубине украинской территории, причем Россия использует около 500 таких дронов в месяц.

Западные СМИ ранее сообщали, что китайские поставщики играют ключевую роль в обеспечении России комплектующими для производства ударных беспилотников, применяемых против Украины.

7 июля Главное управление разведки сообщило, что в шахедах, которыми Россия ежедневно атакует Украину, доля электронных комплектующих производства КНР выросла до 60−65%.

4 июля Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки на Украину 1000 и более беспилотников в течение суток.

7 июня начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия наращивает производство дронов и уже запускает по Украине почти по 500 БпЛА за одну ночь.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что СБУ и разведка получили информацию о том, что Китай поставляет России порох и артиллерию, а также занимается производством некоторого оружия на территории РФ.

В МИД КНР назвали «безосновательными» заявления президента Украины о поставках оружия России.