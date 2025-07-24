Хотя об этом все молчат. Почему Китаю очень выгодна война в Украине

С точки зрения Си Цзиньпина, война России против Украины является частью более широкого противостояния, которое такие страны, как Китай, Россия и Иран, ведут против западного господства (Фото: REUTERS)

Есть три основных причины, по которым Си и его советники считают продолжение войны в Украине выгодным для Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Китай хочет, чтобы война в Украине продолжалась как можно дольше, чтобы удержать европейцев в Европе, заставить Америку принимать решения, негативно сказывающиеся на ее союзниках, и обеспечить гегемонию Китая в Азии.

Реклама

Чтобы река замерзла на глубину три фута, нужно больше, чем один холодный день. Президент Си Цзиньпин неоднократно указывал, что простых решений сложных проблем не бывает. Хотя позиции сторон по-прежнему сильно расходятся, лучше говорить, чем воевать.

Чтобы река промёрзла на три фута вглубь, одного холодного дня недостаточно. Председатель Си Цзиньпин не раз подчеркивал: у сложных проблем не может быть простых решений. И хотя между сторонами по-прежнему существуют серьёзные разногласия, лучше разговаривать, чем воевать.

Вышеприведенное заявление, взятое из пресс-релиза, опубликованного Министерством иностранных дел Китая на этой неделе, наполнено китайским бюрократическим двусмысленным языком. Причудливая метафора в начале и скрытая игра на время в пользу Путина, прозвучавшая в словах Си, выдают очевидную позицию Китая: затяжная война в Украине ему выгодна.

Министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил эту гипотезу во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Как сообщает South China Morning Post, этот обмен мнениями был описан следующим образом: «Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главному дипломату Европейского союза, что Пекин не может позволить себе поражение России в Украине, поскольку опасается, что в этом случае США перенесут все свое внимание на Пекин, по словам нескольких человек, знакомых с ходом переговоров».

Министр иностранных дел Китая, по сути, сказал вслух то, о чем все молчат.