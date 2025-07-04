«Никого не пугаю». Роберт Бровди предупредил, что РФ вскоре сможет запускать «и 1000 шахедов в сутки, и больше»

4 июля, 19:52
Поделиться:
Российские оккупанты атаковали Краматорск шестью дронами Герань-2 (иллюстративное фото) (Фото: t.me/s/DPSUkr)

Российские оккупанты атаковали Краматорск шестью дронами Герань-2 (иллюстративное фото) (Фото: t.me/s/DPSUkr)

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки Украины 1000 и более беспилотников в течение суток.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 4 июля.

«Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но везде достижимого шахеда, все варианты совершенствования которого мы оперативно не предусмотрим. Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных», — отметил командующий СБС.

Реклама

Читайте также:
На очереди уже пятая площадка. Россия расширяет завод по производству шахедов в Елабуге — анализ спутниковых снимков

Учитывая это, он считает, что нужно сделать несколько шагов для противодействия российским дронам. В частности, сначала стоит обезопасить производство украинских дронов, считает Мадьяр.

«Релокация производств БПЛА. Запомните этот термин», — сказал он.

Он также напомнил, что с 1 июля ввел «единую на род войск СБС систему учета и верификации всех миссий и отработок (в том числе неуспешных) и альтернативный действующему электронный ЖБД (журнал боевых действий)».

«Зоопарков станет меньше, как следствие. Лжецов и имитаторов бурной деятельности — тоже. Не предсказываю, обещаю», — добавил он.

Читайте также:
«Путинская Россия хочет нас сломать». Владимир Кличко гневно отреагировал на рекордный удар РФ по Киеву

7 июня начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия наращивает производство дронов и уже запускает по Украине почти по 500 БпЛА за одну ночь.

По его словам, тенденция по увеличению количества беспилотников, которыми Россия может атаковать Украину, сохраняется.

Воздушные силы ВСУ позже объяснили заявление Игната о вероятности запуска по 1000 дронов за ночь.

«Начальник управления коммуникаций Воздушных сил полковник Игнат нигде и никому не заявлял о том, что Россия будет запускать по 1000 дронов за ночь! Еще раз призываем медиа проверять источники и не использовать официальных представителей Воздушных сил с целью хайпа», — говорится в заявлении.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Силы беспилотных систем Война России против Украины Российская агрессия Дроны шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X