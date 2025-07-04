«Никого не пугаю». Роберт Бровди предупредил, что РФ вскоре сможет запускать «и 1000 шахедов в сутки, и больше»

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки Украины 1000 и более беспилотников в течение суток.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 4 июля.

«Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но везде достижимого шахеда, все варианты совершенствования которого мы оперативно не предусмотрим. Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных», — отметил командующий СБС.

Учитывая это, он считает, что нужно сделать несколько шагов для противодействия российским дронам. В частности, сначала стоит обезопасить производство украинских дронов, считает Мадьяр.

«Релокация производств БПЛА. Запомните этот термин», — сказал он.

Он также напомнил, что с 1 июля ввел «единую на род войск СБС систему учета и верификации всех миссий и отработок (в том числе неуспешных) и альтернативный действующему электронный ЖБД (журнал боевых действий)».

«Зоопарков станет меньше, как следствие. Лжецов и имитаторов бурной деятельности — тоже. Не предсказываю, обещаю», — добавил он.

7 июня начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия наращивает производство дронов и уже запускает по Украине почти по 500 БпЛА за одну ночь.

По его словам, тенденция по увеличению количества беспилотников, которыми Россия может атаковать Украину, сохраняется.

Воздушные силы ВСУ позже объяснили заявление Игната о вероятности запуска по 1000 дронов за ночь.

«Начальник управления коммуникаций Воздушных сил полковник Игнат нигде и никому не заявлял о том, что Россия будет запускать по 1000 дронов за ночь! Еще раз призываем медиа проверять источники и не использовать официальных представителей Воздушных сил с целью хайпа», — говорится в заявлении.