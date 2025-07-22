Китай не может поверить в свою удачу. Что творит Трамп
Ничто не способно сделать Китай снова великим так, как «большой прекрасный закон» Трампа
Слышите ли вы этот рев, доносящийся с Востока? Это 1,4 млрд китайцев смеются над нами.
Китайцы просто не могут поверить в свою удачу: на заре эры искусственного интеллекта, который потребляет огромное количество электроэнергии, президент США и его партия решили совершить один из величайших актов стратегического самоуничижения, который только можно себе представить. Они приняли масштабный закон, который, помимо прочего, намеренно подрывает способность Америки производить и хранить электроэнергию из возобновляемых источников — в частности, с помощью солнечной энергии, ветра и батарей.
И почему?