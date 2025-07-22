Томас Фридман

Томас Фридман

Американский журналист, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии

Китай не может поверить в свою удачу. Что творит Трамп

22 июля, 10:30
NV Премиум
Поделиться:
x1
0:00
-
15:17

Ничто не способно сделать Китай снова великим так, как «большой прекрасный закон» Трампа

Слышите ли вы этот рев, доносящийся с Востока? Это 1,4 млрд китайцев смеются над нами.

Китайцы просто не могут поверить в свою удачу: на заре эры искусственного интеллекта, который потребляет огромное количество электроэнергии, президент США и его партия решили совершить один из величайших актов стратегического самоуничижения, который только можно себе представить. Они приняли масштабный закон, который, помимо прочего, намеренно подрывает способность Америки производить и хранить электроэнергию из возобновляемых источников — в частности, с помощью солнечной энергии, ветра и батарей.

И почему?

Теги:   США Китай Электроэнергия Дональд Трамп Томас Фридман

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Евреи-реформисты США умоляют Израиль сделать выбор в пользу жизни
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies