Авиационный эксперт выступил против постройки нового самолета Мрія 8 ноября, 20:09 Обломки уничтоженного оккупантами Ан-225 Мрія (Фото:ANTONOV Company via Facebook)

Авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью Радио НВ выступил против постройки нового самолета Мрія.



«Знаете, просто нет слов. Лучше бы это предприятие, которое делает такие вещи, сделало бы что-то насущное для Вооруженных сил, хотя бы несчастные беспилотники», — сказал Романенко Радио НВ в ответ на соответствующий вопрос.

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7 ноября немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на гендиректора госпредприятия Антонов Евгения Гаврилова, что Украина начала строить второй Ан-225 Мрія после того, как российские оккупанты уничтожили единственный такой самолет в Гостомеле.

Позже на странице в Twitter компании Антонов уточнили, что в интервью были неточности: сейчас только начались конструкторские работы по вопросу строительства новой Мрии, для самолета есть около 30% комплектующих.

В компании также добавили, что оценка в 500 млн евро, о которой упоминал Гаврилов, — примерная.

Средства на восстановление поможет собрать аэропорт Лейпциг/Галле, куда до начала полномасштабной войны часто летал Ан-225 и где временно базируются самолеты воздушного флота Антонова. 7 ноября там прошло открытие проекта Украина: с Мрией в сердце.

27 февраля во время удара по аэропорту Гостомель под Киевом российские оккупанты уничтожили Ан-225 Мрия — самый большой в мире самолет, который разработали и создали в Украине.

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства уничтожения самолета и выясняет, почему руководство ГП Антонов не приняло все необходимые меры для спасения Мрии.