Движение в прошлое или в будущее? В соцсетях спорят о том, стоит ли Украине вкладывать 500 млн евро в новый самолет Мрия 8 ноября, 16:20 Сюжет Открытие проекта «Украина: с Мрией в сердце» в аэропорту Лейпциг/Халле, где представили идею восстановления нового самолета Ан-225 (Фото:Антонов via Facebook)

Информация о том, что госпредприятие Антонов уже начало подготовку к строительству второго самолета Ан-225 Мрия вместо уничтоженного весной, неожиданно спровоцировала в Украине дискуссии о целесообразности этого затратного проекта.

Компания Антонов и ее гендиректор Евгений Гаврилов сообщили о начале конструкторской работы по строительству новой Мрии — крупнейшего самолета в мире, единственный образец которого был уничтожен во время боев за Гостомель Киевской области, который пытались захватить российские оккупанты.

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По словам Гаврилова, работы проходят в секретном месте. Во втором Ан-225 будут как запчасти из уничтоженного самолета, так и новые детали. По состоянию на данный момент для нового самолета уже есть около 30% комплектующих (распространенная некоторыми СМИ информация о готовности самолета на 30% была ошибочной трактовкой слов Гаврилова).

Ориентировочная стоимость строительства — 500 млн евро, однако эта оценка пока лишь приблизительная. «Больше информации будет после победы», — уверяют в компании Антонов. Часть средств на восстановление самолета может помочь собрать аэропорт Лейпциг/Халле, куда до начала полномасштабной войны часто летал Ан-225 и где временно базируются самолеты воздушного флота Антонова. 7 ноября там состоялось открытие проекта Украина: с Мрией в сердце.

В госпредприятии Антонов пока не готовы назвать точных сроки изготовления второго транспортного самолета-рекордсмена. «Чем раньше закончится война, тем быстрее мы сможем это сказать», — отметил Гаврилов, которого цитирует DW.



Впрочем, в украинских соцсетях уже спорят о том, стоит ли Украине сейчас браться за строительство второй Мрии.

Некоторые пользователи считают, что «любой государственный пиар-проект, пока каждый украинец не будет обеспечен жильем взамен разрушенного — это мародерство». «Каждая копейка вложенная в пиар, будет танцами на костях, пока не будет вылечен, протезирован, обеспечен каждый воин, отдавший свое здоровье за Украину», — пишет рекрутер, блогер и волонтер Сергей Марченко.

По его личному убеждению, «новая Мрия — это Советский Союз». «Самый большой в мире паровоз, гусеничный трактор, сахарный завод, самая большая выплавка чугуна, железных окатышей и еще куча самых больших в мире вещей — любимая тема советской пропаганды, чтобы показать могущество СССР, — проводит параллели Марченко. — Мечта ничем не отличается от этого списка. Когда она досталась в наследство от СССР, ее можно было эксплуатировать. Но она никогда не принесет прибыли и даже не окупится, если строить ее заново».

Он считает, что наибольшей ценностью Украины являются люди, ведь «когда россияне напали на нас, их остановили не самые большие в мире орудия или самая крепкая в мире броня, а люди». «Пора осознать, что наша ценность — не жестянка, а именно люди. Беспокоиться, поддерживать, беречь надо именно людей. Несокрушимых, сильных, яростных на фронте и беззащитных перед государственной бюрократической машиной после войны», — призывает Марченко.

Журналист Юрий Романенко в нескольких постах также подверг критике идею восстановления Мрии, сравнив ориентировочную стоимость строительства самолета (около 500 млн евро) с суммой в 388 млн евро, за которые Норвегия продаст Румынии 32 истребителя F-16.

«Половина страны сидит без света, вторая половина ждет прилета на оставшиеся электростанции. 32 F-16 закрыли бы небо на раз два. И мы бы еще на оставшиеся деньги купили ракеты класса воздух-земля и начали бы бить инфраструктуру в радиусе 300 км. Или сбивали бы Миг-31 с Кинжала прямо над Беларусью. Или закошмарили бы остатки Черноморского флота в Крыму вместе с самим Крымом», — предположил Романенко, не анализируя, однако, реальность этих аналогий.

Он также задал вопрос, почему компания Антонов, «зарабатывая на транспортных перевозках немалые деньги, не может разработать хотя бы один маленький ударный БПЛА».

Впрочем, в комментариях Романенко напомнили о некорректности параллелей с закупкой истребителей F-16, поскольку без соответствующих политических решений закупить их невозможно даже при наличии средств.

Инфографика: Юрий Романенко / Facebook

Юрий Погребной, бывший секретарь Херсонского городского совета (2006−2010) и бывший помощник экс-нардепа Александра Спиваковского БПП), также приобщился к критикам идеи строительства второй Мрии — из-за необходимости восстанавливать жилье тысячам украинцев.

«Нужно кому-то совсем не иметь ума, чтобы именно сейчас планировать расходы 500 млн евро на восстановление самолета Мрия. […] Может, мы все будем жить в том самолете и нас там будут кормить, как во время полетов в салоне первого класса?» — написал Погребной.

Также на фоне сообщений об идее строительства второй Мриий в СМИ сейчас широко цитируют мнение Анатолия Вовнянко, бывшего ведущего конструктора, руководителя службы конструкторов по проектированию, построению и сертификации самолета Ан-225.

Еще в мае 2022 года он обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, Алексею Резникову и Валерию Залужному, в котором пояснил, что восстановление Мрии — слишком затратный проект с высокими коррупционными рисками, и государству сейчас было бы целесообразнее сосредоточиться на построении современных самолетов для ВСУ.

Вовнянко напомнил, что даже достройка Ан-225 (если использовать крылья и фюзеляж для второго самолета, построенные в 1988—1989 годах) с использованием части агрегатов, хвостового оперения, оборудования, двигателей и шасси, оставшихся от первого самолета, будет стоить около 150−190 млн долларов.

«Это экономически нецелесообразно, так как понадобится около 100 лет чтобы эти 150−190 млн. долларов окупились. Если до войны этот самолет был „символом“ Украины за границей, то такими символами стали Гостомель, Мариуполь, наши славные воины ВСУ, полк Азов и другие. Кроме того, ГП Антонов давно находится в критическом состоянии и не может одновременно строить самолеты Ан-178 и Ан-225», — считает Вовнянко.

По его словам, «непонятно зачем двигаться в прошлое, а не в будущее». Вовнянко напомнил, что самолет Ан-225 был построен в СССР и совершил первый полет 21 декабря 1988 года. Сначала он разрабатывался для транспортировки ОК Буран и ракеты Энергия, а после распада Советского Союза начал 1−2 раза в год использоваться для перевозки грузов. Во время пика пандемии коронавируса самолет стал больше использовать для перевозки медицинского оборудования.

Однако для Украины было бы целесообразнее «разрабатывать и строить новые конкурентоспособные украинские самолеты (на которые будет спрос и в Украине и за рубежом), воплощая новейшие технологии, а не достраивать то, что было построено 33 года назад в Советском Союзе», считает бывший ведущий конструктор. «Зачем „закапывать“ огромные средства во второй Ан-225, которые крайне необходимы для восстановления страны и новых самолетов для ВСУ?» — задавал вопрос Вовнянко еще несколько месяцев назад, предлагая вместо этого "найти инвесторов для восстановления аэродрома Гостомель и превратить его в логистический и сервисный центры (сохранив инфраструктуру ГП Антонов) для зарабатывания средств, а не тратить средства на его содержание, как это было до 24 февраля 2022″.