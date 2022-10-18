Уничтожение АН-225 «Мрия»: СБУ расследует, почему руководство ГП «Антонов» не пыталось спасти самолет 18 октября, 12:56 Чиновники госпредприятия не предприняли необходимых мер для сохранения самолета (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства уничтожения самолета АН-225 «Мрия» на аэродроме в Гостомеле Киевской области во время полномасштабного вторжения РФ.

В частности, сотрудников спецслужбы интересует, почему руководство ГП «Антонов» не предприняло всех необходимых мер для спасения легендарного самолета, несмотря предупреждения государственных органов об опасности.

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«Также отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и нескольких самолетов», — заявили в СБУ.

На данное время изучаются дополнительные детали данного дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых и будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Кроме того, в ходе расследования в отношении лиц, которые могут нести ответственность за уничтожение АН-225, были выявлены и факты других преступлений, в частности, организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

«По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них — его близкий родственник. Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей», — добавили в спецслужбе.

Единственный экземпляр разработанного в Украине самого большого в мире самолета АН-225 был уничтожен российскими войсками 27 февраля 2022 года во время захвата Гостомеля для дальнейшей атаки на Киев.