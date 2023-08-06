Ермак и Салливан обсудили гарантии безопасности от США, усиление ПВО и интеграцию Украины в НАТО 6 августа, 21:04 Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о темах переговоров на саммите Формулы мира в Джидде с советником по вопросам нацбезопасности США Джейком Салливаном (Фото:Андрей Ермак via Telegram)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном во время саммита Формулы мира в Джидде, где обсуждались вопросы гарантий безопасности, усиления ПВО и интеграции Украины в НАТО.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Во время встречи Ермак и Салливан также обсудили украинскую Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Представители Украины и США подвели итоги Вильнюсского саммита НАТО, а также обсудили дальнейшие шаги интеграции Киева в Альянс.

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Ермак также сообщил, что есть положительные сдвиги в переговорах о двустороннем соглашении о предоставлении гарантий для Украины.

Саммит Формулы мира в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимают высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая проходила в июне этого года в датском Копенгагене.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.