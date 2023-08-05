Украина готовит новый дипломатический ход для ослабления России — NYT 5 августа, 18:48 Президент Владимир Зеленский в Саудовской Аравии 19 мая 2023 года (Фото:Офис президента)

Украина во время переговоров в Саудовской Аравии хочет заручиться поддержкой десятков стран, которые пытаются сохранять «нейтралитет» в полномасштабной войне, развязанной Россией, и начинает масштабную кампанию по ослаблению страны-агрессора на дипломатическом фронте. Об этом идет речь в статье The New York Times, опубликованной в субботу, 5 августа.

Как пишет газета, встреча в Саудовской Аравии станет отправной точкой «масштабных дипломатических усилий» Украины в ближайшие месяцы, направленных на то, чтобы подорвать позиции государства-террориста.



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NYT упоминает недавнюю встречу президента Владимира Зеленского с украинскими дипломатами, во время которой он призвал использовать все инструменты, чтобы убедить мировое сообщество: единственный путь к прочному миру — полное поражение России. Украинские и западные официальные лица «попытались умерить ожидания от переговоров», заявив, что они вряд ли приблизят конец войны и многие из приглашенных стран вряд ли изменят позицию, сказано в материале.

При этом встреча проходит в «ключевой для Украины момент», считают авторы статьи.

«Президент Зеленский в среду [2 августа] заявил украинским дипломатам, что ситуация еще больше усложнится, поскольку в ближайшие месяцы, вероятно, будет усилено давление с целью найти путь к миру путем переговоров», — утверждает газета.

Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что Саудовскую Аравию выбрали в качестве принимающей стороны не случайно. Страна оказывает Украине финансовую помощь и при этом поддерживает тесные связи со страной-агрессором Россией. В то же время есть признаки того, что отношения России и Саудовской Аравии «могут оказаться под угрозой, поскольку в последнее время Россия, похоже, добыла больше нефти, чем обещала». Украинские и западные официальные лица надеются использовать такие разногласия в своих интересах, отмечает NYT.

Как пишет NYT, для наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана переговоры 5−6 августа — «еще один шанс показать себя мировым лидером с влиянием далеко за пределами региона и посредником, способным привлечь нейтральные государства к столу переговоров».

В статье также сказано, что на фоне сложного контрнаступления Украине нужно сохранить твердую поддержку западных союзников и одновременно расширить эту поддержку — привлечь страны, которые пытаются оставаться «нейтральными».

Переговоры в Саудовской Аравии — что известно

В Джидде (Саудовская Аравия) 5−6 августа проходит встреча советников лидеров стран и представителей МИД около 40 государств для обсуждения формулы мира. Предыдущая встреча проходила в датском Копенгагене в июне. На переговорах в том числе присутствуют страны Большой семерки, Индия и Китай и страны Глобального Юга.



30 июля газета WSJ сообщала, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне России против Украины, в которых не будет участвовать страна-агрессор. Информацию о подготовке встречи на уровне советников лидеров государств подтверждал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече будут обсуждать «ключевые принципы мира» на основании украинской формулы мира.



Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

