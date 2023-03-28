В армии РФ могли уволить командующего еще одного округа после провалов на Донбассе, под Авдеевку бросили самых опытных «вагнеровцев» — ISW 28 марта, 09:27 Рустам Мурадов и Владимир Путин в декабре 2017 года (Фото:kremlin.ru)

Российские оккупанты, вероятно, задействовали в наступлении на Авдеевку самых опытных бойцов ПВК Вагнера. Тем временем в российском военном сообществе обсуждают слухи об увольнении генерал-полковника Рустама Мурадова, командующего Восточным военным округом армии РФ.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны по итогам 27 марта.

В российском провоенном сообществе циркулируют слухи об увольнении с должности командующего Восточным военным округом (ВВО) армии РФ генерал-полковника Рустама Мурадова, хотя ISW пока не может подтвердить эти заявления. Аналитики напоминают, что Мурадов принял командование Восточным военным округом 6 октября 2022 года и за последние пять месяцев «руководил рядом катастрофических наступательных операций» на западе Донецкой области. Среди российских военных блогеров эту новость обсуждают со «сдержанным циничным резонансом». Один из военкоров заявил, что Мурадов находится в отпуске, что якобы означает фактическую отставку. Некоторые «военкоры» признали, что Мурадов ответственен за значительные провалы российской армии на западе Донецкой области, в частности, большие потери во время штурма Павловки в октябре-ноябре 2022 года, а также длительные и неудачные попытки захватить Угледар. Независимый российский расследовательский проект Важные истории со ссылкой на источники, близкие к российскому Генштабу, сообщил, что главной претензией к Мурадову стали обвинения «в бездарном руководстве и больших потерях», в частности в боях под Павловкой и на угледарском направлении — в том числе почти полное уничтожение татарстанского «добровольческого» батальона Алга. Один известный «военкор» также утверждает, что военное руководство РФ рассматривает возможность уволить командующего Западным военным округом генерал-полковника Евгения Никифорова, чьи силы действуют вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на востоке Украины.



Видео дня

ISW не может подтвердить эти данные об увольнении Мурадова и Никифорова. В то же время аналитики отмечают, что речь идет о командирах, связанных с зонами операций, в которых российские силы не смогли достичь значительных успехов или понесли большие потери. При этом нет слухов о замене командующих другими военными округами РФ, центральным и южным (генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева и генерал-полковника Сергея Кузовлева соответственно). В то же время, 27 марта один из военкоров предположил, что экс-командующему оккупационной армией в Украине генералу Сергею Суровикину могут доверить ответственность за защиту от потенциального контрнаступления ВСУ. Российские «военкоры» также продолжают дискуссии о том, что военная стратегия Суровикина якобы лучше, чем у начальника Генштаба России и нынешнего командующего вооруженными силами РФ в Украине Валерия Герасимова.

Российское военное руководство, вероятно, привлекло более опытных бойцов ЧВК Вагнера (хотя и в ограниченном количестве) к наступлению на Авдеевку - вероятно, для усиления недавних ограниченных тактических успехов оккупантов в этом районе. 25 марта представитель Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявлял, что украинская разведка прогнозирует возможное появление «вагнеровцев» на авдеевском направлении. Аналитики ISW также обратили внимание, что 26 марта один из российских пользователей соцсети ВКонтакте опубликовал некролог о гибели боевика ЧВК Вагнера Евгения Малготина в Авдеевке 20 марта. В некрологе утверждается, что Малготин имел военный опыт и воевал в составе 2-го полка т. н. «Русского добровольческого отряда» Армии Республики Сербской (также известной как Армия боснийских сербов) в 1992 году. Похоже, Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойцов "высшего калибра" в составе спецназа ЧВК Вагнера.

Несмотря на то, что «вагнеровцы» привлекли к наступлению на Бахмут большую часть завербованных осужденных наемников, в разных местах в Украине они, вероятно, до сих пор держат контингент высококвалифицированных бойцов, предполагает ISW. Российское военное руководство, возможно, решило развернуть часть этих «вагнеровских» подразделений в районе Авдеевки в последние недели, чтобы поддержать истощенных и менее опытных боевиков «ДНР» в их попытках захватить населенный пункт. Если боевики ЧВК Вагнера действительно воевали в районе Авдеевки в последнее время, их участие может частично объяснить ограниченные тактические "успехи", которых оккупантам удалось достичь в этом районе за последнюю неделю, констатируют эксперты Института изучения войны.

Российское провоенное сообщество сдержанно отреагировало на заявление Владимира Путина о том, что Россия развернет тактическое ядерное оружие в Беларуси, предполагая, что сообщения Путина направлены на западную, а не на внутреннюю российскую аудиторию. Многие российские "военкоры" и пропагандистские новостные ресурсы усилили разные моменты из интервью Путина 25 марта, искусственно преувеличивающие возможности российского военно-промышленного комплекса в поддержании длительной войны. Впрочем, один из военкоров корректно отметил, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси не улучшит военную ситуацию России в Украине. Он заявил, что российским силам нужно подготовиться к будущему украинскому контрнаступлению, а также раскритиковал текущие проблемы российского военного командования и организации.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

российские силы достигли незначительных завоеваний в районе Сватового, войска РФ продолжают атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная;



оккупанты продолжают атаки в Бахмуте и его окрестностях и достигли определенных завоеваний в Бахмуте;

войска РФ продолжают атаки на линии Авдеевка - Донецк;

похоже, что Россия все чаще бессистемно развертывает элементы формирований своей регулярной армии вдоль всей линии фронта, в том числе на юге Украины;

российские власти продолжают формировать новые «добровольческие» батальоны, подчиненные не регулярной армии, а иррегулярным формированием оккупантов в Украине.

в Мариуполе украинские партизаны применили самодельное взрывное устройство, чтобы взорвать представителя силовых структур оккупационной администрации.

Карты боевых действий: бои в Бахмуте, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW