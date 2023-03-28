Генштаб о ситуации на фронте: Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку 28 марта, 07:40 Генштаб сообщил, где идут самые ожесточенные бои (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 28 марта, украинские защитники отразили 62 атаки на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений ВС РФ. Оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Блешня Черниговской области; Барановка, Толстодубово, Студенок, Голышевское, Стукаловка, Волфино, Турья, Майское, Мезеновка и Поповка Сумской области; Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ безуспешно наступали в районах населенных пунктов Крахмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое. Из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области; Стельмаховка, Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области; Терны, Северск, Спорное и Выемка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка. Обстреляли Васюковку, Григорьевку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Новомарково, Бахмут, Предтечино, Курдюмовку, Озаряновку, Дружбу и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Применили аэрозольные « слезоточивые» гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Вели огонь по районам населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

слезоточивые» гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Вели огонь по районам населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ обороняются. Были обстреляны населенные пункты Вольное Поле, Новоселка, Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка Запорожской области, а также Херсон, Казацкое и Антоновка.

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Бахмут остается направлением главного удара оккупантов.

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