В Минобороны РФ впервые назвали имя командующего оккупационной группировки Восток. Что о нем известно 18 июля, 19:49 Сюжет Рустам Мурадов и Владимир Путин в декабре 2017 года (Фото:kremlin.ru)

Утром 18 июля в Минобороны РФ сообщили о том, что его глава Сергей Шойгу проинспектировал оккупационную группировку Восток в Украине. При этом было названо имя ее командующего, им оказался генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

НВ приводит главные факты из его биографии.

Образование и карьера до нападения России на Украину

Рустам Мурадов родился 21 марта1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестана, населенном преимущественно азербайджанцами. По его собственному утверждению, по национальности он является табасараном — это один из коренных народов Южного Дагестана лезгинской группы.

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Мурадов окончил школу курсантов в Новочеркасске и поступил на военную службу в 1990 году. В 1995 году он окончил также Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации, а в 2015 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации

В 1996 году командовал взводом, затем — ротой. В этом же году за операцию по захвату населенного пункта Верхний Центорой в Чечне получил первую награду — орден Мужества.

По данным Русской службы Би-би-си, второй орден Мужества Мурадов получил в 2000 году за захват штаба Аслана Масхадова в Датое, операцией командовал генерал-майор Владимир Шаманов.

Мурадов служил в Чечне до 2009 года, командуя 17-й мотострелковой бригадой в Шали. После этого он перевелся по ротации на Забайкалье.

В пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году Мурадов участия не принимал — в тот момент он командовал бригадой в Восточном военном округе.



В 2012 году, будучи командиром 36-й мотострелковой Лозовской бригады Восточного военного округа, расквартированной в Борзе, он получил звание генерал-майора и орден за Военные заслуги. Орден ему вручил Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом России.

С 2012 по 2013 год Мурадов был начальником 473-го Лисичанского окружного учебного центра Центрального военного округа.



Роль в российском вторжении на Донбасс

В 2013 году Мурадов поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и сначала во вторжении в Украину участия не принимал.

С 2015 по 2017 год он был первым заместителем начальника и начальником штаба 41-й армии. Одновременно в 2016 году Мурадов стал представителем России в Совместном российско-украинском центре по контролю за прекращением огня (СЦКК).

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на контролируемых РФ боевиков утверждали, что в марте 2016 года он якобы попал под обстрел из РПГ, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов в районе Ясиноватой, который продолжался около 20 минут.

Сирия, Нагорный Карабах и звание Героя России

В 2017 году Мурадов стал военным советником РФ в Сирии. Он командовал российскими войсками в районе Дейр-эз-Зора.

После командировки в Сирию российский диктатор Владимир Путин наградил его в Москве звездой Героя России.

С декабря 2017 по декабрь 2018 года Мурадов был командующим 2-й гвардейской Краснознаменной армией Центрального военного округа.

С 25 декабря 2018 года он стал заместителем командующего войсками Южного военного округа, а в феврале 2020 года получил звание генерал-лейтенанта.

В ноябре того же года Мурадов возглавил так называемый «российский миротворческий контингент» в Нагорном Карабахе.

В декабре 2020 года в Минобороны РФ утверждали, что он «лично вел» переговоры об обмене пленными между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились об обмене «всех на всех». 14 декабря Азербайджану вернули 12 пленных, Армении — 44.

Контролируемые РФ СМИ сообщали и о других случаях освобождения армянских военнопленных при посредничестве Мурадова.

Российскими войсками в Нагорном Карабахе Мурадов командовал до 9 сентября 2021 года.

Под санкциями ЕС

Уже в феврале 2022 года, всего через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Евросоюз ввел против Мурадова санкции.

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