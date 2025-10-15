Россияне сбросили авиабомбу на многоквартирный дом в Константиновке

Российские войска совершили авиаудар по Константиновке Донецкой области, в результате которого повреждены несколько многоквартирных домов. Об этом в среду, 15 октября, сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Во время очередной атаки россиян зафиксировано прямое попадание авиабомбы типа ФАБ-250 с УМПК в жилой дом. По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет.

Чиновник уточнил, что ударом повреждены фасады пяти многоквартирных домов. Он также обнародовал видео с места происшествия.

Горбунов сообщил, что после удара в полицию, спасателей и медиков не поступало никаких обращений. Он также уточнил, что ни одного человека не доставляли в больницы в Дружковке или Краматорске.

«Российские войска продолжают систематически обстреливать населенные пункты, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Правоохранители документируют все случаи разрушений для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности», — заявил чиновник.

11 октября оккупанты нанесли авиаудар по территории церкви Иова Почаевского в Константиновке Донецкой области, где находились гражданские. Известно о двух погибших и пяти пострадавших. Четырех пострадавших оперативно доставили в больницу в Дружковке.

В полиции уточнили, что погибли мужчины 49 и 56 лет, ранены мужчины 47 и 74 лет и женщины 56 и 62 лет. На месте нашли двухлетнего мальчика — сына священника. Его мать погибла во время обстрела на прошлой неделе. Еще одна женщина, которой 54 года, получила ранения во время другого авиаудара.