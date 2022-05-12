В Харьковской области у оккупантов находят телефоны с записями их зверств в других областях Украины

12 мая, 13:12
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У оккупантов находят телефоны с записями их зверств (Фото:Генштаб)

У оккупантов находят телефоны с записями их зверств (Фото:Генштаб)

В Харьковской области находят телефоны оккупантов, где есть записи зверств, которые они ранее совершали в других областях Украины.

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Об этом в интервью АрмияINFORM рассказал глава Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

«Мое субъективное видение, что все они все понимали — и где находятся, и что делают. Особенно смешно звучит это оправдание из уст побывавших на территории Киевской, Житомирской, Черниговской областей, а затем были переброшены сюда, на Харьковское направление. Кроме того, безоговорочными доказательствами становится тот контент — зверства, которые они совершали по отношению к украинцам, и которые мы изымаем с мобильных телефонов оккупантов. Кстати, по этой категории лиц — мы уже установили их учредительные данные, где они живут, чем дышат. Даже тех, кто еще не в плену», — сказал он.

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По его словам, российское руководство перебросило их на Харьковское направление с целью дальнейшей «утилизации», чтобы скрыть свидетелей тех бесчинств, которые они творили по отношению к украинцам.

https://www.youtube.com/embed/hN54nW6cajM

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В частности, в Буче обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По данным на 23 апреля, после эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. Мэр города заявил, что 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Война России против Украины

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