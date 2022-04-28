Даже после всех зверств армии РФ. Более 70% россиян поддерживают войну против Украины — опрос 28 апреля, 23:56 Цей матеріал також доступний українською После ухода оккупантов из Бучи мир увидел зверства военных РФ, у многих погибших мирных жителей были связаны руки (Фото:Zohra Bensemra/File Photo/Reuters)

По состоянию на конец апреля 2022 года военные действия РФ, которая напала на Украину, поддерживают 74% россиян.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Левада-центр, проведенного 21−27 апреля.

По состоянию на апрель, спустя два месяца войны с Украиной, 74% россиян поддерживают нападение России на Украину и действия российских оккупационных войск.

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При этом не поддерживают действия РФ 19% респондентов.

В то же время 39% представителей страны-агрессора заявили, что не следят за войной в Украине.

Преимущественно россияне ответили, что их «беспокоит» война в Украине. Об этом заявило 82% респондентов. При этом 6% россиян рассказали, что боятся «нацистов», 5% переживают, что война может перекинуться на территорию РФ, 4% сказали, что их смущают санкции.

При этом 68% россиян считают, что война с Украиной идет успешно и все идет «по плану» (27%).

Кроме того, 73% россиян уверены в своей победе, а 57% опрошенных вину за гибель людей и ответственность за разрушение украинских городов перекладывают на НАТО и США.

Опрос Левада-центра провели 21 — 27 апреля среди 1616 россиян в возрасте от 18 лет.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

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