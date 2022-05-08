Кулеба вновь призвал создать специальный трибунал для расследования зверств России
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба вновь призвал мировое сообщество создать специальный трибунал по преступлениям российских оккупантов в Украине.
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«Нам нужен специальный трибунал для преступлений агрессии против Украины, чтобы призвать российское руководство к ответу. Вчера я выступил на первой Международной конференции по этому вопросу в Вильнюсе. Благодарю организаторов и повторяю свой призыв поддержать создание Трибунала», — заявил Кулеба.
28 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призывает немедленно создать международный трибунал для расследования преступлений России в Украине.
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