Кулеба вновь призвал создать специальный трибунал для расследования зверств России

8 мая, 06:36
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба вновь призвал мировое сообщество создать специальный трибунал по преступлениям российских оккупантов в Украине.

Война России против Украины — главные события 7 мая

«Нам нужен специальный трибунал для преступлений агрессии против Украины, чтобы призвать российское руководство к ответу. Вчера я выступил на первой Международной конференции по этому вопросу в Вильнюсе. Благодарю организаторов и повторяю свой призыв поддержать создание Трибунала», — заявил Кулеба.

Видео дня
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1523013007206662144
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28 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призывает немедленно создать международный трибунал для расследования преступлений России в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=AUfwtZIlnkY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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