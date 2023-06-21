На Арабатской стрелке ударом по базе отдыха ликвидировали полковника внутренней службы РФ 21 июня, 11:29 Сергей Постовалов (Фото:Скриншот видео Вести Воронеж/Facebook)

В России подтвердили ликвидацию полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова. Ранее СМИ писали о его уничтожении в результате удара по Арабатской стрелке в Херсонской области.

О похоронах оккупанта во вторник, 20 июня, сообщила полиция Воронежской области.

Постовалов был заместителем начальника управления МВД в Воронежской области, но после оккупации россиянами Херсонской области в Украине его «назначили» на эту же должность там.

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О взрывах на Арабатской стрелке в Геническом районе сообщили 10 июня. По данным российского ресурса 7х7, удар по базе отдыха нанесли, когда там с визитом был российский министр торговли Денис Мантуров. В тот же день сообщалось, что под обстрел попал и Постовалов.

Центр журналистских расследований писал, что на видео, которое распространили в соцсетях, горело здание отеля Chalet Thermal, входящего в комплекс недостроенной клиники профессора Козявкина. Его россияне захватили и выдают за новый «правительственный квартал».

Тогда гауляйтер Владимир Сальдо также жаловался на «прилет» по отелю в Железном Порту и «преследование первых лиц Херсонской области».