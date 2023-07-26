«Стоит задуматься». Зеленский посоветовал оккупантам в Крыму возвращаться в Россию, пока мост «хоть как-то работает» 26 июля, 22:57 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украина уже готовит шаги для деоккупации Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем вечернем видеообращении он обратился к оккупантам в Крыму и посоветовал им возвращаться в Россию, пока Крымский мост не полностью уничтожен.

«Уже сейчас оккупантам в Крыму стоит задуматься, что пока Крымский мост хоть как-то работает, надо им возвращаться в Россию», — заявил он.

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Он также отметил, что Украина может довольно быстро реинтегрировать полуостров.

Незаконно построенный Крымский мост, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, взрывали дважды.

8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Инфографика: NV

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Также в ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.