«Стоит задуматься». Зеленский посоветовал оккупантам в Крыму возвращаться в Россию, пока мост «хоть как-то работает»

26 июля, 22:57
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украина уже готовит шаги для деоккупации Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем вечернем видеообращении он обратился к оккупантам в Крыму и посоветовал им возвращаться в Россию, пока Крымский мост не полностью уничтожен.

«Уже сейчас оккупантам в Крыму стоит задуматься, что пока Крымский мост хоть как-то работает, надо им возвращаться в Россию», — заявил он.

Видео дня

Читайте также:
Россияне признали, что не восстановят Крымский мост до конца года. ВСУ утверждают — этот объект уже не будет прежним

Он также отметил, что Украина может довольно быстро реинтегрировать полуостров.

Незаконно построенный Крымский мост, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, взрывали дважды.

8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Инфографика: NV

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Также в ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Владимир Зеленский Деоккупация Крыма Крымский мост Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X