60 тысяч тонн. Министр агрополитики рассказал об объемах уничтоженного зерна в результате ночных атак РФ по Черноморску 19 июля, 18:07 Один из поврежденных резервуаров после российской атаки с использованием ракет и дронов на Одессу и область в среду, 19 июля (Фото:minagro.gov.ua)

В результате атаки российских оккупантов ракетами и дронами на порт города Черноморск в Одесской области уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Об этом говорится в заявлении профильного министерства.

В минагрополитики заявили, что страна-террорист РФ в очередной раз прибегла к обстрелам объектов портовой инфраструктуры и зерновых терминалов в Одессе и Черноморске, которые были задействованы в функционировании «зернового коридора».

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В министерстве заявили, что в порту Черноморска были уничтожены 60 тысяч тонн зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено по зерновому коридору еще 60 дней назад.

Ведомство сообщило, что из-за атаки российских террористических войск была выведена из работы значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, как подчеркивают чиновники, полноценное восстановление пострадавших объектов займет более года.

Министр Николай Сольский заявил, что больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Чиновник считает, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания, а мировая экономика сильно пострадает.

«Вырастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать сельскохозяйственную продукцию, а значит цена значительно возрастет на продукты питания: муку, крупы, мясо», — резюмировал министр аграрной политики.

В среду, 19 июля, российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку против города Одессы и Одесской области. Армия страны-террориста РФ применила ракеты Калибр, Х-22, Оникс, а также дроны-камикадзе Shahed.

Целями стали портовая и критическая инфраструктура. Было попадание в зерновой и масляный терминал, где были повреждены резервуары и оборудование для загрузки.

Также в результате боевой работы по уничтожению воздушных целей в жилых комплексах города Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере шесть человек, среди которых девятилетний мальчик, ранены и обратились за медицинской помощью.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эта ночная атака продемонстрировала отношение страны-агрессора РФ «к продовольственной безопасности, африканским странам, ООН и перспективам глобального голода».