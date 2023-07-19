60 тысяч тонн. Министр агрополитики рассказал об объемах уничтоженного зерна в результате ночных атак РФ по Черноморску

19 июля, 18:07
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Один из поврежденных резервуаров после российской атаки с использованием ракет и дронов на Одессу и область в среду, 19 июля (Фото:minagro.gov.ua)

Один из поврежденных резервуаров после российской атаки с использованием ракет и дронов на Одессу и область в среду, 19 июля (Фото:minagro.gov.ua)

В результате атаки российских оккупантов ракетами и дронами на порт города Черноморск в Одесской области уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Об этом говорится в заявлении профильного министерства.

В минагрополитики заявили, что страна-террорист РФ в очередной раз прибегла к обстрелам объектов портовой инфраструктуры и зерновых терминалов в Одессе и Черноморске, которые были задействованы в функционировании «зернового коридора».

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В министерстве заявили, что в порту Черноморска были уничтожены 60 тысяч тонн зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено по зерновому коридору еще 60 дней назад.

Ведомство сообщило, что из-за атаки российских террористических войск была выведена из работы значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, как подчеркивают чиновники, полноценное восстановление пострадавших объектов займет более года.

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Министр Николай Сольский заявил, что больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Чиновник считает, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания, а мировая экономика сильно пострадает.

«Вырастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать сельскохозяйственную продукцию, а значит цена значительно возрастет на продукты питания: муку, крупы, мясо», — резюмировал министр аграрной политики.

В среду, 19 июля, российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку против города Одессы и Одесской области. Армия страны-террориста РФ применила ракеты Калибр, Х-22, Оникс, а также дроны-камикадзе Shahed.

Целями стали портовая и критическая инфраструктура. Было попадание в зерновой и масляный терминал, где были повреждены резервуары и оборудование для загрузки.

Также в результате боевой работы по уничтожению воздушных целей в жилых комплексах города Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере шесть человек, среди которых девятилетний мальчик, ранены и обратились за медицинской помощью.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эта ночная атака продемонстрировала отношение страны-агрессора РФ «к продовольственной безопасности, африканским странам, ООН и перспективам глобального голода».

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Одесса Зерно Одесский морской порт Терминал Черноморск Николай Сольский зерновое соглашение

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