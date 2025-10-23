Детей на временно оккупированных территориях Украины заставляют проходить обучение, которое проводят российские офицеры. Об этом говорится в расследовании Kyiv Independent .

«Сегодня, по оценкам, 1,6 миллиона украинских детей остаются на оккупированных Россией территориях. Отрезанные от украинской системы образования, они ежедневно подвергаются российской пропаганде, милитаризации и давлению с целью заставить их отказаться от своей национальной идентичности», — сказано в расследовании.

Реклама

Родители, дети и правозащитники, с которыми говорили журналисты, отмечают, что вырваться из этой системы почти невозможно. Детей заставляют учиться по российским «стандартам», писать письма военным армии агрессора и вступать в молодежные организации, которые должны восхвалять вражескую армию. Некоторые учат рыть окопы, пользоваться оружием и управлять беспилотниками.

В материале отмечается, что оккупанты проводят для украинских детей военизированные мероприятия и отправляют в лагеря для прохождения тренировок.

Как рассказали журналисты Kyiv Independent, украинские подростки с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей проходят такие военные учения в центре военно-патриотической подготовки Воин на территории оборонно-спортивного лагеря Авангард в Волгоградской области РФ.

Этот центр был создан по приказу российского диктатора Владимира Путина в 2022 году. Председателем его наблюдательного совета является депутат госдумы РФ Виктор Водолацкий, который имеет медаль за «освобождение» оккупированных Крыма и Севастополя.

С начала полномасштабной войны Водолацкий регулярно ездит на оккупированные территории на востоке Украины и проверяет, как работают установленные Россией администрации. Как сказано в материале, он имеет заочное подозрение от СБУ и находится под санкциями некоторых западных стран.

Заместителем Водолацкого и командиром центра является полковник вооруженных сил РФ Андраник Гаспарян, который в частности участвовал в боевых действиях в Крыму. Также его подчиненные в 2022 году участвовали в оккупации городов на юге Украины. Они получили заочные подозрения от украинских правоохранительных органов за военные преступления, в частности избиения, похищения, убийства гражданских, инсценировки казней и изнасилования несовершеннолетней.

Kyiv Independent пишет, что каждый год летом в центре проходит программа под названием Время молодых героев, одной из целей которой является подготовка молодежи к службе в вооруженных силах РФ.

На такую подготовку в 2024 году попала украинская девочка с оккупированной территории Оксана (имя изменено). На тот момент ей было 16 лет.

«В семь утра мы должны были просыпаться. У нас было пять минут, чтобы застелить кровать, убрать комнату, одеться, вымыть пол и пойти завтракать. Потом было собрание — поднимали флаг и играли гимн России и лагеря. С 9 утра у нас были занятия по тактике, первой помощи, связи, минированию и разминированию местности, использованию гранат и рытью окопов. После получасового перерыва и обеда — еще тренировки до вечера», — рассказала Оксана.

Она также рассказывала, что иногда во время тренировок теряла сознание, а потом вставала и продолжала бежать с автоматом.

«Мне давали нюхательные соли, я вставала и продолжала бегать с автоматом», — отметила девушка.

По просьбе Kyiv Independent программу Время молодых героев проанализировал украинский военнослужащий Сил специальных операций и инструктор, который обучает военных и гражданских. Он отметил, что детей тренируют, как механизированную пехоту.

«Часть обучения соответствует тому, что получают механизированные пехотные подразделения во время стандартной военной подготовки. Три недели такого обучения — это, по сути, вводный курс по функционированию военного организма», — отметил военнослужащий.

Обучение, которое проходила Оксана, длилось три недели. Когда обучение закончилось, руководство лагеря предложило девушке остаться и учить младших участников оказанию первой медицинской помощи. Однако Оксана отказалась.

Она вернулась домой, который до сих пор находится под оккупацией, а в 2025 году выехала на подконтрольную Украине территорию.

Как выяснили журналисты, руководителем отделения центра Воин является Игорь Воробьев, который 20 лет работал в управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ, а в 2022 году пошел воевать против Украины. В частности, он участвовал в штурме Марьинки в Донецкой области.

Журналисты The Kyiv Independent идентифицировали по меньшей мере 25 инструкторов, которые под командованием Воробьева тренировали украинских детей. Большинство из них имели боевой опыт и воевали против Украины.

Среди них был бывший боец ЧВК Вагнер Егор Соков, который участвовал в боях в Соледаре и Попасной. Сейчас он преподает радиосвязь в центре Воин.

Также в центре преподают инструкторы, прибывшие с оккупированных территорий Украины. Одним из них является Анатолий Юшко. Как пишет Kyiv Independent, он учился в средней школе, когда россияне оккупировали Донецк. Парень присоединился к российской военно-патриотической организации Юнармия, а в 2022 году, когда ему было 19 лет, пошел добровольцем в российскую армию. Юшко участвовал в захвате территорий в Запорожской области. После демобилизации начал обучать детей в центре Воин.

В материале говорится, что в Юнармию сейчас входит почти 1,7 миллиона детей, а каждая десятая из них продолжает обучение в военных академиях России. По данным российских чиновников, около 12 000 выпускников организации уже воюют против Украины.