«Как любил Украину, так и буду любить, а российский паспорт взял, чтобы жить». Как устроена принудительная паспортизация в оккупации — BBC 23 октября, 01:02 Российские власти поставили украинцев в оккупации перед выбором — или получайте российский паспорт, или уезжайте прочь (Фото: ВВС)

Уехать прочь или «урегулировать свое правовое положение», то есть получить российский паспорт, — именно перед таким выбором поставила граждан Украины российская оккупационная администрация на захваченных территориях, пишут Диана Куришко и Нина Назарова для BBC.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

BBC розповідає, як влаштована примусова паспортизація українців в окупації.

Усі імена героїв матеріалу відомі редакції, але не розголошуються з міркувань безпеки.

Улітку 2023 року колишній чоловік українки Марії сказав, що веде їхню доньку на боулінг, але замість цього вивіз дитину до «ЛНР».

Все почалося з того, що з початком повномасштабного вторгнення Марія вирішила тікати від війни до Європи. Її донька на момент початку вторгнення була в окупованому селі з бабусею та дідусем, тож Марія вирушила туди. Єдиний шлях з окупації пролягав через територію Росії. Там же мешкав батько дитини, і на шляху до Європи Марія з дитиною заїхала до її батька, щоб вони побачилися. Після цього вона доньку більше не бачила.

«Забрав дитину і не повернув. Потім телефонує й каже: «Ха-ха-ха, ми їдемо в «ЛНР», — розповідає Марія.

Зараз дівчинка живе з батьком на окупованій Росією території України. Колишній чоловік заблокував Марію у всіх месенджерах. Спілкування з донькою можливе лише тоді, коли та виходить на зв’язок у соцмережах.

Єдиний спосіб возз'єднатися з донькою — звернутися до суду. Але Марія не може цього зробити: для цього потрібно отримати російське громадянство від окупаційної влади.

«Він користується тим, що я не можу подати на нього до суду. Це фактично викрадення. Він викрав дитину, я її не бачу», — пояснює жінка.

Це лише один із багатьох наслідків примусової паспортизації на окупованих територіях.

Указ Путіна від 2023 року прирівняв мешканців окупованих українських територій, які не отримали російське громадянство, до іноземців.

Згодом Путін зобов’язав громадян України, які «перебувають у Росії без законних підстав», до 10 вересня 2025 року або залишити країну, або «врегулювати своє правове становище».

Павло Лисянський, директор Українського інституту стратегічних досліджень і безпеки, пояснив BBC, що цей указ спрямований на громадян України, які досі не отримали російський паспорт.

«Спочатку Росія створила умови для спрощеного отримання російського паспорта для жителів певних регіонів. Але, оскільки черг за ними не було, вони почали робити це з примусу. Росіяни поступово почали обмежувати ті сфери життя на окупованих територіях, де можна обійтися без російського паспорта», — сказала BBC директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова.

Без російських паспортів в окупації неможливо ні працювати, ні лікуватися / Фото: ВВС

За словами міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева, російські паспорти отримали 3,5 мільйона жителів Донбасу та так званої «Новоросії» (так у Росії називають захоплені українські території).

Українська влада називає озвучені Росією цифри «елементом пропаганди» і не вважає їх достовірними.

«Російська Федерація навмисно маніпулює статистикою, намагаючись створити уявлення про нібито „добровільне“ бажання людей інтегруватися до її правового поля», — прокоментували ситуацію з паспортизацією в офісі українського омбудсмена Дмитра Лубінця для BBC.

Багато людей, які залишили окуповані території та кого опитали представники ООН, зазначили, що отримали російське громадянство з безвиході.

«Інакше був би кошмар»

Щоб потрапити до гінеколога в Мелітополі у 2023 році, Ользі довелося шукати знайомих і йти обхідними шляхами. У жінки не було російського паспорта, а без нього звернутися до лікаря в українському місті, окупованому росіянами, було неможливо. Отримувати російський паспорт Ольга не хотіла.

«Лікар вів мене підпільно, бо коли я спершу просто прийшла до реєстратури, мені сказали, що потрібні [російські] документи, — розповідає ВВС Ольга, яка згодом виїхала з Мелітополя до Європи. — Але є дуже проукраїнськи налаштовані лікарі, в яких є такі ж довірені медсестри, можна попросити, і картка ведеться поза лікарнею, лікар її десь у себе тримає, ризикує. Якщо немає таких знайомих — дуже складно».

«Значна частина українців на окупованих територіях була змушена отримувати паспорти не через підтримку окупаційної влади, а через життєві обставини», — кажуть в офісі українського омбудсмена.

Там із розумінням ставляться до того, що у людей в окупації часто немає вибору.

Без російського паспорта люди фактично позбавлені базових можливостей: вони не можуть отримати медичну допомогу, оформити соціальні виплати, офіційно працевлаштуватися або навіть влаштувати дитину до школи.

«У липні та серпні 2022 року гуманітарну допомогу „визволителі“ просто давали. А з вересня оголосили, що даватимуть лише за новими паспортами. Банкомати не працювали українські. Україна вже ніяк пенсії не могла платити, і постало питання прямого виживання. Літні родичі були змушені взяти громадянство», — пояснює Вікторія з Рубіжного на Луганщині.

«Без російського паспорта в Маріуполі жити неможливо. Без нього ні мобільний зв’язок не під'єднаєш, ні на роботу не влаштуєшся. Ну, може, якимось робітником на будівництво ще можна, а от у магазин чи кудись іще — ні. Рахунок у банку, пенсія — тільки з російським документом», — розповів ВВС житель Маріуполя Олексій.

Сам він отримав паспорт ще у 2022 році. Чоловік каже, що український паспорт у нього залишився: «Я як любив Україну, так і буду любити, а російський паспорт узяв, щоб жити».

Тетяна, ще одна співрозмовниця ВВС з окупованої у 2022 році частини Луганської області, була змушена взяти російське громадянство, коли потрібно було оформити опіку над онукою.

«Інакше був би кошмар з опікою», — пояснює вона. Жінці навіть довелося просити працівниць паспортного столу, щоб документ зробили швидше.

У Марії в Луганській області залишилася квартира, яку, за її оцінкою, зараз можна було б продати «за довоєнними цінами», однак вона не може навіть оформити довіреність на батьків, бо не має російського громадянства.

«Паспорти РФ є практично у всіх. Відвертого насильства для їхнього отримання не було, але жодних дій з документами без такого паспорта тут зараз не здійсниш», — розповідає ВВС ще одна співрозмовниця з Донецька.

До того ж пояснює жінка, якщо без паспорта РФ виїжджати з окупованих територій до Росії або через Росію — потрапляєш на так звану «фільтрацію» — допит спецслужб і перевірку по всіх базах.

«Це класичний прояв примусу, який суперечить нормам міжнародного права, а кожен виданий паспорт на ТОТ свідчить не про підтримку окупаційної влади, а про масштабне порушення прав людини», — заявив ВВС український омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Немає паспорта — немає лікування»

14 лютого 2023 року Державна Дума РФ запровадила обов’язкове російське медичне страхування на окупованих територіях. Таке страхування вимагає наявності російського паспорта, без якого безкоштовна невідкладна медична допомога недоступна.

У звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументовано випадок, коли жінці в Запорізькій області відмовили в лікуванні, бо у неї не було російського паспорта.

Ще один житель Запорізької області, якому вдалося виїхати, розповів, що його 75-річна мати не могла отримати медичну допомогу, бо не мала російського паспорта.

Усі опитані BBC мешканці окупованих територій підтверджують, що отримати медичну допомогу будь-якого характеру без російського паспорта неможливо.

Один із них, Іван, людина з ВІЛ-позитивним статусом, розповів, що через відсутність життєво важливої терапії, яку не можна переривати, йому після початку вторгнення довелося тимчасово виїхати з Маріуполя до Росії.

Там активісти нелегально забезпечували його ліками через систему чатів взаємодопомоги. Далі Іван планував перебратися до Європи. Але у 2023 році чоловік був змушений повернутися через тяжку хворобу матері.

«Я на це все дивитися не можу, майже не виходжу з дому, — емоційно описує чоловік життя в окупованому місті. — Документи взяв, бо мої таблетки взагалі ніяк інакше не отримати».

Він каже, що йому досі «боляче і соромно», що довелося це зробити, хоч і з життєвих причин. Його мати має інші погляди — вона охоче отримала російський паспорт і позитивно відгукується про нову медицину, через що вони постійно сваряться. Але залишити жінку, яка потребує постійної допомоги, Іван не наважується.

В окупації люди не можуть пройти лікування без російського паспорта / Фото: ВВС

Альона Луньова також розповідає про випадки, коли людям на окупованій частині Запорізької області відмовляли в медичній допомозі через відсутність російського паспорта.

Інсулінозалежній людині, хворій на діабет, не видавали інсулін без російського паспорта. Правозахисники знають про це від людей, які виїхали з окупації. Про схожі випадки з відмовою видати ліки повідомляла й українська розвідка.

Тетяна, яка оформлювала опіку над онукою, розповідає, що зараз їй терміново доводиться повторно проходити комісію з інвалідності за російськими стандартами, інакше її позбавлять соціальних виплат — попри те, що за українським законодавством її інвалідність була довічною.

У такій ситуації опинилися сотні людей.

«Лікарів не вистачає, повний безлад, черги, треба їхати о п’ятій ранку, вистоювати кола пекла», — скаржиться жінка.

«Нікому твої старі не потрібні»

«Мені сказали: або я отримаю російський паспорт, або мене повернуть туди, де мене катували… Тепер у мене є російський паспорт», — передає чоловік слова співробітників ФСБ після кількох днів катувань у СІЗО.

Цю історію цитує у своєму звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Державним службовцям на окупованих територіях повідомляли, що вони повинні отримати російські паспорти, щоб зберегти свої посади. Деяким із них погрожували російські військові, йдеться у звіті ООН.

У Запорізькій області головний лікар медустанови попередив інженера, що його можуть звільнити, якщо він не отримає російський паспорт.

Згодом адміністрація лікарні сказала інженеру, що через відсутність паспорта його можуть «відвезти на підвал».

«Якщо начальник отримував (паспорт РФ — Ред.), він примушував і решту, хто під ним залишився», — розповідає ВВС Вікторія з Луганської області.

Жінка особисто знала людину, яка раніше працювала старшим майстром, а за окупаційної влади стала начальником підприємства: «Він перший узяв паспорт і змусив усіх. Подав заявку в паспортний стіл на всіх і оголосив, що хто хоче далі працювати, мають отримати паспорти. Або звільнитися».

У Херсонській області керівник лікарні сказав медсестрі, що вона втратить роботу, якщо не отримає російський паспорт. Він повідомив, що окупаційна влада зобов’язує його щотижня звітувати про паспортний статус усього персоналу.

Без російського паспорта в окупації неможливо знайти роботу / Фото: ВВС

У Херсонській області в особливо складному становищі опинилися ті, хто у 2023 році постраждав від катастрофи на Каховській ГЕС. Більша частина постраждалих — мешканці окупованих територій, і багато жителів міста Олешки, яке тоді було майже повністю затоплене, досі живуть у пунктах тимчасового розміщення — і не завжди державних.

Священник, який тоді прихистив у будівлі своєї сільської громади кількох літніх самотніх жінок, каже: «Відверто кажучи, я був би навіть радий, щоб їм зробили паспорти — вони ж узагалі не отримують жодної допомоги».

Дві його підопічні з допомогою волонтерів поїхали до Європи та на підконтрольну Україні територію — це був довгий і складний шлях. Ще троє жінок продовжують жити при громаді — окупаційна влада їм ніяк не допомагає, а волонтери збирають кошти на приватні медичні консультації.

Священник зізнається, що навіть звертався до адміністрації з проханням надіслати паспортистку до їхнього села.

«Мені відповіли дослівно: «Нікому твої старі не потрібні», — каже він.

Злочин, колабораціонізм чи вимушений крок?

Україна вважає російські паспорти, видані на окупованих територіях, недійсними. Про це заявляють як у міністерстві закордонних справ України, так і в офісі українського омбудсмена.

«Україна не визнає жодні документи, видані окупаційною владою, за винятком тих, що стосуються реєстрації актів цивільного стану — народження, смерті чи шлюбу. Усі інші документи, зокрема, паспорти, в Україні юридичної сили не мають», — пояснює Дмитро Лубінець.

Сам факт отримання російського паспорта не є злочином і не тягне за собою кримінальної відповідальності, говорить український омбудсмен.

За його словами, важливо відзначати, що люди, які були змушені взяти цей «документ» насильницьким шляхом або через відсутність іншого виходу, не несуть особистих негативних наслідків. Такі випадки влада має визнати «вимушеними обставинами, які виникли внаслідок окупації».

Крім того, в офісі омбудсмена наголошують, що отримання паспорта Російської Федерації жодним чином не означає втрату українського громадянства.

«Кожна людина, навіть якщо її змусили оформити російський документ, залишається громадянином України. Жодна дія держави-окупанта не здатна позбавити людину її справжнього громадянства чи змінити правовий зв’язок з українською державою», — заявив Лубінець.

За словами співрозмовників BBC, які отримали російське громадянство, їхні українські документи залишилися у них.

Однак, це могло залежати від певних обставин. За словами Вікторії з Луганської області, її знайомий, який виявився колабораціоністом і обійняв посаду начальника, особисто «зразково-показово» здав свій український паспорт і змусив так само зробити і своїх співробітників, попри те, що від росіян таких вимог не було.

«Місцеві колабораціоністи робили жорсткі перегини», — пояснює вона.

За свідченням іншої мешканки Донецька, в її області від деяких людей також вимагають пройти певну процедуру псевдовідмови від українського громадянства.

«Для держслужбовців існує вимога написати заяву про відмову від українського громадянства. Це просто письмова заява, яка має лише формальне значення — людина сама знає, що підписала таку заяву. Загалом більше нікому не пропонують це робити. Ті, хто написав таку заяву, мають українські паспорти при собі», — пояснює вона.

«Продовжують український паспорт ті, хто має ресурс — гроші, сили й сміливість, — поїхати переоформити його в Україні. Бо шлях непростий, і немає розуміння, як зустрінуть на українському кордоні», — додає мешканка Донецька.

Фото: ВВС

У міністерстві закордонних справ України закликають українців на окупованих територіях передусім дбати про власну безпеку.

«Треба брати якісь папірці - беріть, для нас це не змінює вашого статусу. Дійте, будь ласка, виходячи з власної безпеки. Для української держави будь-які папірці, які вам видають окупанти, є нікчемними й не змінюють того факту, що ми розглядаємо вас як громадян України, які є українцями за серцем, за документом», — заявив речник МЗС України Георгій Тихий у березні 2025 року одразу після публікації указу Путіна.

При цьому в МЗС радили українцям насамперед виїжджати з окупації.

«Отримати російський паспорт в окупації - це не порушення українських законів. Навпаки злочином є примусова паспортизація. Коли в окупації людей змушують отримувати російський паспорт — це воєнний злочин», — каже Альона Луньова з Центру прав людини ZMINA.

За її словами, люди, яких змусили отримати такі паспорти, навпаки, можуть вважатися постраждалими.

Водночас, як зазначає Дмитро Лубінець, необхідно розрізняти випадки вимушеного отримання паспорта від ситуацій, коли людина свідомо і добровільно співпрацює з окупаційними органами, обіймає посади, бере участь у пропаганді.

У таких випадках українські правоохоронні органи оцінюють не сам факт наявності російського паспорта, а конкретні дії людини, які можуть кваліфікуватися як колабораціонізм або інші злочини.

Тобто паспорт, виданий окупаційною владою, не є автоматичною підставою для обвинувачення.

Ольга, яка виїхала з Мелітополя влітку 2023 року, розповідає, що навіть через два з половиною роки її мучать кошмари:

«Постійний страх відсутності документів. Якщо мені щось сниться — то це завжди кошмари, що я приїхала додому і не можу виїхати, то в мене немає документів, то немає рублів, то мене кудись викликають».

Ілюстрації - Ангеліна Корба