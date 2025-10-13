На оккупированных Россией территориях Украины людей похищают и судят как «шпионов» и «изменников». Среди осужденных есть женщины и дети, а средний срок — 13,5 лет, сообщает Важные истории .

По данным издания, за 3 года с момента российской оккупации частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей созданные захватчиками «суды» вынесли там против местных жителей не менее 190 приговоров за «госизмену», «шпионаж» и «конфиденциальное сотрудничество» с иностранцами.

Сообщается, что по статье о шпионаже судят иностранцев, то есть граждан Украины. Тех, кто получил (часто принудительно) паспорт РФ, судят по статье о госизмене.

«С июля по сентябрь 2025 года приговоры по этим статьям выносили каждые три дня. Средний срок — 13,5 года. Минимум два раза давали пожизненные. 28% осужденных — женщины. Как минимум 8 приговоренных — подростки. Как минимум 5 похищенных погибли в неволе. Реальные цифры больше — мы изучали только публичные данные», — пишет издание.

Сообщается, что до войны по статьях о госизмене (от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное) и шпионаже (до 10 до 20 лет тюрьмы) осуждали не более 16 человек в год. В 2022 году в Уголовный кодекс РФ добавили еще одну статью — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», предусматривающее от 3 до 8 лет лишения свободы).

С начала войны и до июля 2025 года в России и на оккупированных территориях «суды» по этим трем статьям осудили по меньшей мере 774 человека.

Фото: Важные истории

По данным Важных историй оккупанты похищают тех, кто не согласен с оккупацией украинских территорий.

Среди таких Ирина Горобцова, которую похитили в мае 2022 года из ее дома в Херсоне. Ее содержалась в крымском СИЗО без связи с внешним миром. А в августе 2024 года так называемый Херсонский областной «суд» вынес Горобцовой приговор по статье о шпионаже — 10,5 лет в колонии общего режима якобы за то, что она собирала стратегически важные данные о подразделениях Вооруженных Сил России на территории Херсонской области и передавала их сотруднику главного управления разведки Украины.

Жительницу Энергодара и 73-летнего пенсионера из Запорожской области Александра Маркова приговорили к 14 годам лишения свободы по статье о госизмене за то, что они якобы перевели небольшие суммы денег на «расчетные счета иностранного банка, используемого спецслужбами Украины».

Также стало известно публично как минимум о 2 несовершеннолетних, осужденных за «госизмену». Обоим назначили реальные сроки — от 6,5 до 9 лет. Среди 8 осужденных подростков (молодые люди до 19 лет включительно по определению ООН) 2 девушки.

Самое строгое наказание получил 19-летний на момент приговора Никита Полозов из оккупированной Донецкой области — 13,5 года лишения свободы.

Другого подростка — 18-летнего Александра Сырова из Мариуполя — осудили сразу по двум статьям: за «госизмену» и «шпионаж», поскольку у него было два гражданства -украинское и российское.

Артема Куджанова российские силовики задержали, когда ему было 19 лет, якобы за то, что он собирал данные о российских военных в Луганской области. В 2025 году его приговорили к 12 годам строгого режима. Его отца Ибрагима Куджанова в 2024 году похитили из больницы и пытали током, затем дали 5,5 года за якобы «участие в террористическом сообществе».

Среди осужденных женщин есть и многодетные матери. Так, зимой 2025 года «суд» дал 12,5 года заключения за якобы госизмену 32-летней Елене Даниленко из села Демьяновка Херсонской области. У женщины есть четверо несовершеннолетних детей, самому младшему из них 5 лет. Ее родного брата — 24-летнего Олега Ращупкина — судили по статье о шпионаже. Ему дали 12 лет заключения.

Издание подчеркивает, что число похищенных в разы больше, чем количество уголовных дел.

Некоторых мирных жителей судят по другим статьям: например, за «организацию террористического сообщества» и «участие» в нем.

Всего в базе российского правозащитного центра «Мемориал» есть информация о 654 мирных украинцах, которые подверглись преследованию на оккупированных территориях или территории России после начала полномасштабной войны.