В украинской разведке дали совет россиянам на 9 мая 26 апреля, 09:07 В украинской разведке посоветовали россиянам не идти на парад 9 мая (Фото:Alexfas/pixabay.com)

В украинской разведке посоветовали россиянам не идти на парад 9 мая и держаться подальше от военной техники.



Об этом в комментарии Obozrevatel заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, Украина и военная разведка владеют всей информацией о всех мероприятиях, которые запланированы на 9 мая в РФ, включая меры безопасности, маршруты и рассадку охраны лидеров РФ.

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«Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связаны с военными преступниками, преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и пребывания рядом с военными преступниками и военными объектами», — сказал Юсов.

Ранее стало известно, что в РФ традиционные парады к 9 мая отменили в Курске и Белгороде, которые расположены недалеко от границы с Украиной. Губернаторы объяснили это «текущей ситуацией с безопасностью» и тем, что боятся якобы удара со стороны ВСУ.



Британская разведка сообщала, что одной из причин отмены парадов 9 мая в российских регионах являются огромные потери российской армии.