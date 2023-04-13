Британская разведка назвала еще одну причину массовой отмены парадов на 9 мая в РФ 13 апреля, 11:12 Российские военные на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года (Фото:Shamil Zhumatov/File Photo/Reuters)

Еще одной причиной отмены парадов на 9 мая в ряде городов России и в оккупированном Крыму могут быть колоссальные потери оккупационной армии РФ в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Минобороны Британии в Twitter.

Там пояснили, что разные подходы подчеркивают деликатную коммуникационную проблему для Кремля. Российский диктатор Владимир Путин описывает «специальную военную операцию» в духе советского опыта Второй мировой войны.

Видео дня

«Это послание рискует вызвать все большее недовольство у многих россиян, которые сразу же поняли, что кампания в Украине была провалена. Чествование павших предыдущих поколений может легко перетечь в раскрытие масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть», — отметили в британской разведке.

Ранее стало известно, что в РФ традиционные парады отменили в Курске и Белгороде, которые расположены недалеко от границы с Украиной. Губернаторы объяснили это «текущей ситуацией с безопасностью» и тем, что боятся удара со стороны ВСУ.

Такое же решение приняли оккупационные власти Крыма и Севастополя. Это произошло на фоне разговоров о грядущем контнаступлении ВСУ.

РФ несет огромные потери в Украине в сначала полномасштабного вторжения. За более чем год большой войны ВСУ уже ликвидировали более 180 тысяч российских оккупантов.