Все большая изоляция. На 9 мая в Москву приедет только один иностранный лидер — СМИ 24 апреля, 11:05 Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

На празднование дня Победы 9 мая в Москве ожидается визит единственного иностранного лидера — главы Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщают Ведомости со ссылкой на источники.



Собеседники рассказали, что в рамках визита, который пройдет в эти дни, предполагается не только посещение торжественных мероприятий, но и переговоры Жапарова с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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В 2022 году на празднование дня Победы в Москву не приехал ни один лидер иностранного государства. В Кремле тогда утверждали, что никого не приглашали.

Ранее сообщалось, что от военного парада на 9 мая большинство регионов РФ решили отказаться, чтобы «не провоцировать» украинцев.

По данным британской разведки, одной из причин отмены парадов 9 мая в РФ являются огромные потери российской армии.