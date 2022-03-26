«Продолжат огневую мощь». Войска РФ планируют бомбить украинские города, чтобы ограничить свои потери — британская разведка

26 марта, 10:14
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Женщина плачет на фоне разрушенного в результате атак оккупантов РФ дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Женщина плачет на фоне разрушенного в результате атак оккупантов РФ дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска не хотят участвовать в широкомасштабных городских пехотных операциях и возлагаются на бомбардировку городов Украины с помощью авиации и артиллерии. Так хотят попытаться деморализовать украинские силы.

Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании по состоянию на 26 марта.

Там рассказали, что оккупанты продолжают держать в осаде Харьков, Чернигов и Мариуполь.

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«Россия, вероятно, будет продолжать использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, поскольку стремится ограничить свои и без того значительные потери ценой дальнейших потерь среди гражданского населения», — заявили в Минобороны Британии.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507598589635223552?s=20&t=Sdtef4VVtTYyYEhTb6i7kw

Накануне в Пентагоне заявили, что войска РФ больше не контролируют Херсон. 20 марта британская разведка сообщила, что Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины, а украинские ВВС и силы ПВО продолжают эффективно защищать небо.

24 марта Генассамблея ООН призвала Россию немедленно прекратить обстрел мирных жителей и блокаду украинских городов.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Великобритания Разведка Бомбардировка Война России против Украины

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