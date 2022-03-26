«Сдержано оптимистическая ситуация». Военный эксперт оценил баланс сил Украины и России в воздушном пространстве

26 марта, 11:35
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Результат работы противовоздушной обороны Украины (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Результат работы противовоздушной обороны Украины (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Баланс сил в воздухе пока не на стороне Украины, но и Россия не может контролировать это пространство, считает военный эксперт Сергей Грабский.

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«Я бы не сказал, что баланс сил переходит на нашу сторону, ведь для этого нужно иметь дополнительные силы и средства Воздушных сил. Я говорю о самолетах, чтобы численно преобладать. На сегодняшний день мы можем констатировать, что Россия не способна контролировать наше воздушное пространство. Они не могут действовать даже отдельными самолетами, потому что как только они заходят в зону поражения, практически все уничтожаются тактическими средствами противовоздушной обороны», — отметил в эфире Радио НВ Грабский.

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Вражеская авиация, согласно наблюдениям эксперта, действует только на отдельных направлениях или варварски бомбит города:

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«Это не боевые действия. Это акты терроризма по отношению к нашим нашим населенным пунктам — городам и селам».

Украина ожидает поступления нового тактического вооружения, которое, по словам Грабского, «поднимет потолок наших действий до шести километров». Оккупанты и дальше будут нести «безумные потери», добавил он:

«За месяц боев полностью потерять два авиационных полка — такого в истории мирового [боевого] искусства последних времен не было. Еще хуже ситуация с вертолетами, потому что защиты от Стингеров (несмотря на то, что это оружие, созданное 50 лет назад) так и не существует. Россияне, наделали кучу железа, но так и не смогли создать какого-либо эффективного контроружия или контрсредств, которые позволили бы им избегать уничтожения от ракет Стингер».

Поэтому ситуация в воздухе, по мнению Грабского, для Украины «сдержанно оптимистичная»:

«Нам еще очень тяжело. Мы не можем гарантировать полное уничтожение крылатых ракет или ракет класса Искандер, долетающих до нашей территории».

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Британская разведка считает, что российские войска не хотят участвовать в широкомасштабных городских пехотных операциях и полагаются на бомбардировки городов Украины с помощью авиации и артиллерии.

Ранее они же сообщали, что Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины, а украинские ВВС и силы ПВО продолжают эффективно защищать небо.

В Генштабе ВСУ сообщили общие боевые потери противника по состоянию на 26 марта: кроме 16400 человек личного состава Украина уничтожила 117 самолетов и 127 вертолетов.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Авиация Украина-Россия Воздушное пространство ПВО Военная авиация Российская авиация Радио НВ Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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