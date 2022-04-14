50-й день войны — главное. Оккупанты стягивают авиацию к восточной границе Украины, РФ подтвердила «пожар» на крейсере Москва 14 апреля, 09:26 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный возле подбитого российского танка в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Четверг, 14 апреля — 50-й день войны, которую Россия ведет против Украины.

Все больше мировых политиков называют ее не только войной, но и геноцидом по отношению к украинцам — кроме президента США Джо Байдена, к ним присоединились заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Видео дня

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





10:04 В Украину прибыли спикеры парламентов Чехии и Польши

В Украину прибыли спикеры парламентов Чехии и Польши Милош Выстрчил и Томаш Гродский.

Спикер чешского парламента опубликовал фото, где делегации двух стран едут на поезде.

09:52 Удар по крейсеру Москва: Россия потеряла 16 крылатых ракет в Черном море

Об этом сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

По его словам, в целом суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ в Черном море снизился с 72 до 56.

09:45 Пентагон будет обучать украинским военным работе с новыми вооружениями

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга отметил, что украинским военным потребуется дополнительная подготовка для использования гаубиц и противоартиллерийских радиолокационных станций, ранее не находившихся в распоряжении ВСУ.



09:38 «Пауза в войне возможна». Когда ждать перемирья, за что Путин не любит Лукашенко и почему завидует Зеленскому — интервью с Мартыненко

Война России против Украины уже в мае-июне 2022 года может встать на паузу, предполагает генеральный директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

Журналист Роман Кравец в эфире Радио НВ расспросил Мартыненко, обязательна ли для фиксации «перемирья или более или менее стабильного мира» встреча президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина, в Беларуси или Турции будут подписывать договоренности, а также о том, почему глава Кремля завидует украинскому главе и за что не любит белорусского Александра Лукашенко.

09:13 «Российские генералы не так тупы». Интервью с военным экспертом — о решающей битве и мечтах РФ о «поясе от Приднестровья до Ростова»

На что способна армия РФ, проанализировал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ. Он также обрисовал ситуацию на фронтах; предположил, каким может быть генеральное сражение и рассказал, какие планы РФ на юге Украины.



09:08 «Мразь триединая». Интервью с Аваковым об осознании Путиным провалов в Украине и кадровых чистках в РФ

Российский диктатор Владимир Путин осознал уровень провала своих сил при вторжении в Украину и начал менять командование в попытке издать результат, рассказал в эфире Радио НВ экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.



08:07 «Украина будет в Альянсе». Президент Литвы убеждал Зеленского в правильности курса в НАТО

Во время визита в Украину президент Литвы Гитанас Науседа дал понять, что идея альтернативы вступления в НАТО для Киева контрпродуктивна.

Отвечая на вопрос о создании альтернативной системы оборонных гарантий, литовский лидер заявил, что верит в Североатлантический альянс, а любые попытки создать что-то параллельное, аналогичное могут привести к конкуренции между такими организациями.





07:40 Пентагон решает, как быстрее вооружать Украину — CNN

Министерство обороны США приняло руководителей восьми крупнейших генеральных подрядчиков Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, чтобы выяснить, как быстрее вооружить Украину, сообщает CNN.

Ранее представитель оборонной промышленности рассказал, что основные американские производители оружия сталкиваются с серьезными проблемами цепочки снабжения и нехваткой доступной рабочей силы.

07:25 Россия наращивает авиационные группировки у восточной границы Украины — Генштаб ВСУ

Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего государства, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

07:05 Вблизи Славянска, Попасной, Курахового и Мариуполя идут бои — Генштаб

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты вели боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахового. Как сообщает Генштаб, армия РФ также вела штурмовые действия вблизи Мариуполя.

В Генштабе подчеркнули, что успеха оккупационные войска не имели.

07:02 Война в Украине может привести к нищете более 20% человечества — генсек ООН

Война в Украине, начатая Россией, может привести более пятой части человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter.

«Единственное надежное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире — это мир», — сказал он.

06:54 США будут предоставлять Украине разведданные для поражения целей в Крыму и на Донбассе — WSJ

Соединенные Штаты будут предоставлять Украине разведывательные данные, чтобы Киев мог поражать цели в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации издания, это говорит о переменах в стратегии поддержки Киева со стороны США, ведь ранее Соединенные Штаты не предоставляли данных о целях на тех территориях, которые Москва оккупировала в 2014 году.





05:44 США ведут внутренние переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина — CNN

Отмечается, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время.

В то же время, по данным источника, официальные лица обсуждали возможность визита министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена.

04:42 В ОБСЕ представили первый международный доклад о военных преступлениях РФ в Украине

Доклад содержит более 100 страниц и содержит расследование правозащитных и гуманитарных последствий вторжения РФ в Украину с 24 февраля 2022 года.



04:19 Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере Москва после удара по нему украинскими ракетами

Как сообщает прокремлевское агентство РИА Новости, «в результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения».



01:41 «Путин сказал все с землей ровнять». Разведка получила перехват разговора оккупанта о дальнейших планах РФ в Украине

«Рубежное еще пытаемся освободить, а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем стараться. Наши контрактники не могут продвинуться. Засадили так ( ВСУ — ред.), что каждый день из танков пи**ем, со всей ху*ни, а им по**й. Наших стреляют каждый день», — добавил оккупант.





01:19 Глава МВД сообщил количество пленных нацгвардейцев с Чернобыльской АЭС

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о том, что с Чернобыльской АЭС в плену оказались 169 военнослужащих Национальной гвардии.

Чиновник отметил, что часть из них находится в Беларуси, другая часть — в России, сообщает канал МВД в Telegram.

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