«Мы работаем над этим». Чтобы разблокировать Мариуполь, надо больше оружия — Кулеба 14 апреля, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба подчеркнул, что промедление будет очень дорого стоить (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Министерство иностранных дел усилено работает над тем, чтоб ВСУ получили оружие, необходимое для разблокирования осажденного ВС РФ Мариуполя.

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Об этом в четверг, 14 апреля, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Мариуполь в отчаянной ситуации. Чрезвычайно больно получать новости оттуда. Мы делаем все, что возможно, чтобы поддержать мирное население и защитников Мариуполя. Но для того, чтобы разблокировать Мариуполь и спасти их, нам надо больше оружия и мы работаем с партнерами над тем, чтобы его получить», — пояснил он во время совместного брифинга со своим ирландским коллегой Саймоном Ковни.

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При этом Кулеба подчеркнул, что оружие необходимо Украине уже сейчас, иначе может быть поздно.

«Если Украина не получит все необходимое оружие в течение дней, а не недель, это будет означать, что больше мирных граждан будут убиты, будет совершено больше зверств и больше украинских сел и городов будут разрушены в результате российского наступления», — отметил министр.

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