Дело движется к перемирию, Мариуполь в огне, Москве заморозили $300 млрд 13 марта, 23:10 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 13 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Дело движется к перемирию? Переговоры о прекращении войны в видеоформате проходят постоянно, стороны приступили к юроформлению договоренностей. Об этом российской газете КоммерсантЪ рассказал Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он подчеркнул, что делегации условились не комментировать содержание переговоров до того момента, пока ключевые позиции будут согласованы.

● Подоляк рассказал, что договор между Украиной и РФ должен быть «многокомпонентным». Он выделил четыре основные позиции: прекращение войны как таковой; процедура и скорость выхода российских войск с территории Украины; мирное соглашение и гарантии безопасности Украины; компенсации за масштабные разрушения украинской гражданской инфраструктуры.

● Будущий документ, как пояснил Подоляк, должен «учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и РФ, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».

● Зеленский вскоре встретится с врагом № 1. Украина продолжает поиски места проведения возможных переговоров президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, и к этому «не так долго идти». Об этом рассказал все тот же Михаил Подоляк, советник главы ОП, отечественному телеканалу Украина 24.

● Ракетная атака на Яворив. После ракетного удара по Яворивскому полигону (Международному центру миротворчества и безопасности) погибли 35 военнослужащих, 134 травмированы. Об этом сообщил глава Львовской облвоенадминистрации Максим Козицкий.

● Удар произвели вылетевшие из Саратова бомбардировщики в момент, когда они находились в акватории Черного и Азовского морей. Они выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны и сбила часть из них в воздухе.

● РФ привела войну к самой границе Польши. Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО закрыть небо над Украиной после российского авиаудара по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове. «Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо», — написал он в Twitter.

● А мэр Львова Андрей Садовый обратился к президенту США Джо Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой закрыть небо Европы. «Сегодня российские ракеты бомбили Международный миротворческий центр, который расположен в 40 км от Львова и в 20 км от границы с Польшей, с ЕС и НАТО, — написал он в ФБ. — Джо Байден, Йенс Столтенберг, вы понимаете, что война ближе, чем вы себе представляете? Россия уже на вашей границе».

● Запад боится РФ. Запад не может закрыть небо над Украиной, поскольку это будет означать готовность открыть огонь по российским самолетам и чревато началом Третьей мировой войны. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

● Оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту Канатово возле Кропивницкого, в результате чего погибли семеро украинских военных.

● Штаты стали частью войны: оккупанты убили американцев. В Ирпене оккупанты расстреляли журналиста из США Брента Рено, ранее работавшего в The New York Times. Еще два американских корреспондента были ранены. Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

● Польша предупреждает Кремль. НАТО придется серьезно обсудить, как действовать, если РФ применит химическое оружие, заявил ВВС президент Польши Анджей Дуда. Он считает, что Кремль способен на такой шаг.

● «В данный момент Путин может применить все, что угодно, особенно когда он в трудной ситуации. Он уже проиграл эту войну с политической точки зрения и с военной он тоже явно не выигрывает», — заявил Дуда.

● Москва везет в Украину наемников. РФ продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии для участия в войне против Украины. При атаках сирийцы могут использовать тяжелую артиллерию и снайперское оружие. Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

● Там рассказали, что РФ открыла уже 14 центров вербовки наемников в Сирии, а именно на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада: в Дамаске, Алеппо, Хаме, Ракке и Дейре ез-Зоре.

● «После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу Хмеймим двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы Чкаловский, Московская область», — заявили в ГУР.

● За последние дни страна-агрессор собрала уже тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. Оккупанты будут выплачивать им ежемесячно $300−600.

● Кремль не устает генерировать провокации. Спецслужбы страны-агрессора планируют провести операцию, нацеленную на дискредитацию проживающих в РФ украинцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО. Цель — консолидировать российское общество вокруг поддержки войны РФ против Украины.

● В рамках спецоперации спецслужбы РФ планируют: распространять призывы к живущим в РФ украинцам возглавить протесты, нацеленные на свержение Путина (могут привлекать лидеров общественного мнения с якобы проукраинскими позициями, которые находятся за пределами РФ); придать протестам, связанным с резким ухудшением условий жизни россиян, этническую «украинскую» окраску; реализовать серию террористических актов, которые будут «организовываться» этническими украинцами; усилить пропаганду, объясняя россиянам «безальтернативность войны с Украиной и необходимость уничтожить украинцев».

● Этот город в огне. С начала войны в результате атак российских оккупантов погибли 2187 жителей Мариуполя. Враг сбросил на город около 100 авиабомб. Об этом сообщил Мариупольский горсовет. И авианалеты продолжаются: за последние сутки противник совершил по меньшей мере 22 бомбардировки города.

● «Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть, — жизнь мирных мариупольцев», — заявили в горсовете.

● Помощь идет, но пропустят ли ее? Владимир Зеленский в новом видеообращении подчеркнул, что ключевая задача на сегодняшний день — это доставка гуманитарной помощи в Мариуполь. «Наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя. Всего лишь 80 км. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви, сопровождающих этот груз: еду, воду, медикаменты. 100 т самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня, чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать», — сказал президент.

● Вечером Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, рассказала, что гуманитарный груз вновь не смог добраться до Мариуполя. Колонна для эвакуации остановилась в Бердянске из-за обстрелов войск РФ. Очередную попытку спасти горожан предпримут завтра.

● Папа Римский назвал Мариуполь «городом-мучеником». Во время воскресной проповеди, выступая перед тысячами людей, Папа Римский Франциск осудил «неприемлемую вооруженную агрессию России против Украины» и варварское убийство детей и мирных жителей. Он назвал осажденный оккупантами Мариуполь «городом-мучеником» и призвал организовать «по-настоящему безопасные коридоры», чтобы жители могли покинуть город.

● Мариуполь огрызается. В результате боя за Мариуполь бойцы полка Азов уничтожили шесть танков российских оккупантов, а также два БТРа, один бронеавтомобиль Тигр и вражескую пехоту. В плен к азовцам попало 12 врагов. Об этом сообщили в пресс-службе полка. Там уточнили, что командир танковой роты Азова на своем танке уничтожил три вражеских Т-72 и один Тигр.

● Мелитополь не сдается. Депутаты Мелитопольского горсовета требуют от НАТО ввести бесполетную зону, призывают освободить из плена городского голову Ивана Федорова и привлечь к уголовной ответственности за госизмену Галину Данильченко — за попытку создать оккупационную администрацию в Мелитополе. Соответствующее обращение депутатов появилось на сайте горсовета после его внеочередной сессии: «Каждый день тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским».

● Депутаты напомнили, что оккупационные войска РФ проводят репрессии среди гражданского населения Мелитополя. В частности, среди бела дня похитили Ивана Федорова, депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову, местного проукраинского общественного деятеля Ольгу Гайсумову.

● Киев готов к блокаде. В Киеве подготовились к возможной блокаде: в городе сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов для оставшихся в городе 2 млн людей. Об этом сообщили в КГГА. Там добавили, что в сотрудничестве с бизнесом сделали максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки, а цены у них сохранялись на доступном уровне.

● Кроме того, в столице выплачиваются зарплаты и пенсии, так что жителей Киева по возможности призывают не только покупать все необходимое в магазинах, но и оплачивать коммунальные услуги, которые предоставляются в полном объеме.

● И церковь их не останавливает. Российские оккупанты нанесли авиаудар по Свято-Успенской Святогорской лавре (УПЦ МП), в гостинице которой проживало 520 беженцев из Харькова и Изюма, 200 из которых — дети. Повезло — лишь один человек был госпитализирован.

● Преступление против детства. Оккупанты совершили авианалет на школу в Николаевской области, сообщил Виталий Ким, глава областной военной администрации. По его словам, под завалами оказались люди, находившиеся внутри школы во время авиаудара. Сейчас спасатели расчищают территорию, чтобы их достать. Данные о погибших или пострадавших уточняются.

● «Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие приказы», — заявил Ким.

● Жертв все больше. С начала войны погибли 85 детей, почти 100 были ранены. Такую статистику обнародовал Офис генпрокурора.

● В поселке Боровское возле Северодонецка российские оккупанты убили известного украинского волонтера с инвалидностью Александра Кононова. Его застрелили дома прямо в инвалидной коляске.

● В Донецкой области враг обстрелял Градами Авдеевский коксохимический завод. «Информация о наличии пострадавших проверяется. Разрушения получили несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевка прекращена», — сообщили в Донецкой облпрокуратуре.

● Враг остановился. Интенсивное продвижение оккупантов РФ вглубь территории Украины по состоянию на 13 марта удалось остановить, враг понес огромные потери. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр, уточнив, что мощное сопротивление украинцев продолжается. «Вы видите из новостей, что снизилась интенсивность активных боев. Что это значит? Что враг понес огромные потери и вынужден пополнять личный состав и перегруппировать войска», — написала она в ФБ.

● Но РФ делает выводы и учится воевать в украинских реалиях, не оставляя планов наступательной операции. По словам Маляр, сейчас оккупанты будут пытаться закрепиться на временно захваченных территориях. «И вот здесь крайне важна позиция местного общества. Токмак, Мелитополь, Херсон — не дают врагу реализовывать такие планы», — добавила замминистра обороны.

● ЧАЭС взяли под контроль. На Чернобыльской АЭС, захваченной россиянами, возобновили электроснабжение, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Это удалось сделать благодаря специалистам НЭК Укрэнерго, украинским атомщикам и электрикам. По словам министра, теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме.

● Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали дальнейшую поддержку Украины для противодействия российской агрессии.

● ЕС наносит новый удар по путинономике. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать с 13 марта.

● «В этот момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы [постпреды стран ЕС в Брюсселе] придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса [в Россию], запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить [санкционный] список олигархов», — сказал глава французского МИД.

● Украина рассчитывает, что ЕС введет еще более жесткие ограничения. В частности, речь идет об отключении от SWIFT крупнейших (а не второстепенных, как сейчас) российских банков, заявил замглавы ОП Игорь Жовква. Киев ежедневно обсуждает этот вопрос с Брюсселем.

● Москве заморозили $300 млрд. Западные санкции заблокировали РФ доступ к части ее золотовалютных резервов, — речь идет о $300 млрд. Об этом заявил глава минфина РФ Антон Силуанов: «Это примерно половина тех резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов сейчас находятся в состоянии, в котором мы не можем их использовать». В их число попал и Фонд национального благосостояния.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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