Россия пыталась поразить Кинжалами молодых украинских пилотов, которые будут учиться на F-16 — Игнат 11 августа, 15:58 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Ракетный удар, нанесенный Россией по Украине в пятницу, 11 августа, был направлен на военные аэродромы, а также на молодых украинских пилотов, которые скоро должны поехать на обучение в Европу для освоения истребителей F-16.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«На этот раз Франковщина под прицелом, наша молодежь, наши молодые пилоты, которые, в конце концов, скоро уже практически едут на обучение. Молодые пилоты будут учиться по другой программе, и знаем, что и Великобритания, и другие страны будут обучать их на новый тип самолета, западную технику, на F-16 прежде всего», — сказал он.

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«Таким образом, враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас таким образом перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники», — добавил Игнат.

По его словам, именно аэродром Староконстантинов, что находится в Хмельницкой области, переживает больше всего последствий российских ударов.

Игнат заявил, что враг потратил на атаку четыре ракеты Х-47 Кинжал, одна из них была сбита на Киевщине, поскольку там «есть некоторые средства, которые могут противостоять этому вооружению».

По данным Игната, все четыре ракеты Х-47 направлялись именно в Ивано-Франковскую область.

В пятницу, 11 августа, российская армия нанесла ракетный удар по Украине.

Воздушные силы сообщили, что войска РФ выпустили четыре ракеты Х-47 Кинжал, одну из них удалось сбить, еще три ударили по Ивано-Франковской области.

Поражены объекты гражданской инфраструктуры, зафиксировано попадание одной из ракет в жилой сектор.

В Ивано-Франковской области погиб ребенок, есть травмированные. Российская ракета попала на территорию частного дома, где жила семья с тремя детьми.

В Киеве обломки сбитой ракеты упали в Оболонском и Днепровском районах города, в частности на территорию детской больницы. Пострадавших в столице нет.