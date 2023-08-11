Россия пыталась поразить Кинжалами молодых украинских пилотов, которые будут учиться на F-16 — Игнат
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)
Ракетный удар, нанесенный Россией по Украине в пятницу, 11 августа, был направлен на военные аэродромы, а также на молодых украинских пилотов, которые скоро должны поехать на обучение в Европу для освоения истребителей F-16.
Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
«На этот раз Франковщина под прицелом, наша молодежь, наши молодые пилоты, которые, в конце концов, скоро уже практически едут на обучение. Молодые пилоты будут учиться по другой программе, и знаем, что и Великобритания, и другие страны будут обучать их на новый тип самолета, западную технику, на F-16 прежде всего», — сказал он.
«Таким образом, враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас таким образом перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники», — добавил Игнат.
По его словам, именно аэродром Староконстантинов, что находится в Хмельницкой области, переживает больше всего последствий российских ударов.
Игнат заявил, что враг потратил на атаку четыре ракеты Х-47 Кинжал, одна из них была сбита на Киевщине, поскольку там «есть некоторые средства, которые могут противостоять этому вооружению».
По данным Игната, все четыре ракеты Х-47 направлялись именно в Ивано-Франковскую область.
В пятницу, 11 августа, российская армия нанесла ракетный удар по Украине.
Воздушные силы сообщили, что войска РФ выпустили четыре ракеты Х-47 Кинжал, одну из них удалось сбить, еще три ударили по Ивано-Франковской области.
Поражены объекты гражданской инфраструктуры, зафиксировано попадание одной из ракет в жилой сектор.
В Ивано-Франковской области погиб ребенок, есть травмированные. Российская ракета попала на территорию частного дома, где жила семья с тремя детьми.
В Киеве обломки сбитой ракеты упали в Оболонском и Днепровском районах города, в частности на территорию детской больницы. Пострадавших в столице нет.