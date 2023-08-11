Удар РФ по Киеву: КГВА зафиксировала падение обломков в Днепровском районе столицы 11 августа, 11:53 Работа ППО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время последней воздушной атаки России по Киеву в пятницу, 11 августа, зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

Где именно нашли обломки в Днепровском районе, не уточняется.

Ранее сообщалось, что обломки упали только в Оболонском районе Киева на территорию детской больницы.

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Обломки также были зафиксированы в одном из жилых массивов Оболонского района. Там экстренные службы обследовали ситуацию, ликвидировали возгорание.

По информации КГГА, пострадавших и травмированных нет.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что падение обломков было обнаружено еще на улице Богатырской, в результате чего повреждена крыша частного дома, и на открытой местности в одном из дачных кооперативов.

11 августа в Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Воздушные силы сообщали о пусках Кинжалов.