Удар РФ по Киеву: КГВА зафиксировала падение обломков в Днепровском районе столицы
Работа ППО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Во время последней воздушной атаки России по Киеву в пятницу, 11 августа, зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.
Где именно нашли обломки в Днепровском районе, не уточняется.
Ранее сообщалось, что обломки упали только в Оболонском районе Киева на территорию детской больницы.
Обломки также были зафиксированы в одном из жилых массивов Оболонского района. Там экстренные службы обследовали ситуацию, ликвидировали возгорание.
По информации КГГА, пострадавших и травмированных нет.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что падение обломков было обнаружено еще на улице Богатырской, в результате чего повреждена крыша частного дома, и на открытой местности в одном из дачных кооперативов.
11 августа в Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Воздушные силы сообщали о пусках Кинжалов.