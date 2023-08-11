Удар РФ по Ивано-Франковской области: погиб ребенок, есть раненые — ОВА
Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)
В Ивано-Франковской области во время атаки РФ в пятницу, 11 августа, ракета попала в гражданский объект, в результате чего погиб ребенок, есть раненые.
Об этом сообщила руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
«Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось», — заявила она.
Онищук не сообщила детали о других пострадавших.
11 августа в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Воздушные силы сообщали о пусках Кинжалов.
Сообщалось, что в Киеве обломки ракет упали в Оболонском и Днепровском районах города, в частности на территорию детской больницы.
Пострадавших нет.
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