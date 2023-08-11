Удар РФ по Ивано-Франковской области: погиб ребенок, есть раненые — ОВА 11 августа, 13:28 Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

В Ивано-Франковской области во время атаки РФ в пятницу, 11 августа, ракета попала в гражданский объект, в результате чего погиб ребенок, есть раненые.

Об этом сообщила руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

«Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось», — заявила она.

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Онищук не сообщила детали о других пострадавших.

11 августа в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Воздушные силы сообщали о пусках Кинжалов.

Сообщалось, что в Киеве обломки ракет упали в Оболонском и Днепровском районах города, в частности на территорию детской больницы.

Пострадавших нет.



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