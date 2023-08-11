«Это называется затягивание». Первые украинские пилоты завершат обучение на F-16 не раньше чем через год — WP 11 августа, 11:41 F-16 (Фото:Мастер-сержант. Энди Данауэй/Википедия)

Первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на истребителях F-16 раньше следующего лета, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных чиновников.

Сообщается, что после того, как начало обучения несколько раз откладывалось, Украине, вероятно, придется прожить еще один год без истребителей, которые, по прогнозам украинских официальных лиц, обеспечат значительное военное преимущество и помогут лучше защитить гражданское население от постоянных атак России.

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По словам двух украинских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, только шесть пилотов, то есть примерно половина эскадрильи, пройдут первый этап обучения. Еще двое пилотов определены как резервные кандидаты.

Чиновники отмечают, что хотя пилоты уже свободно владеют английским, они должны пройти четырехмесячные уроки английского языка в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными самолетами. Это обучение будет происходить вместе с обучением наземного персонала, который может менее в совершенстве владеть английским языком, поскольку Дания попросила обучать вместе целые экипажи, а не только пилотов.

По словам украинских чиновников, это откладывает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, продлится полгода, на январь. Вторая группа примерно такого же размера будет готова через шесть месяцев или примерно в конце следующего года.

«Это называется затягивание», — сказал один украинский чиновник.

Оба чиновника заявили, что они не имеют желания критиковать партнеров из США и Европы, боясь показаться неблагодарными.

Представители США сообщили, что еще 20 украинских пилотов готовы пройти обучение на английском языке, и добавили, что большинство лучших украинских пилотов, вероятно, останутся в Украине, где они совершают вылеты на самолетах советской разработки и запускают французские ракеты SCALP и британские Storm Shadow.

Бригадный генерал Сергей Голубцов, начальник авиации ВВС Украины, рассказал The Washington Post, что в перерывах между вылетами украинские пилоты в течение последнего года проходили онлайн-курсы английского языка.

«Будет проведена дополнительная специализированная подготовка летного и наземного персонала по терминологии, необходимой для подготовки F-16», — сказал Голубцов.

«Обучать пилотов и другой персонал в Украине этой терминологии не было возможности из-за отсутствия опыта работы с такой терминологией», — добавил он.

По его словам, поскольку отобранные пилоты уже имеют высокий уровень базового английского языка, изучение дополнительной терминологии «не займет много времени».

WP сообщает, что Министерство обороны Дании отказалось комментировать, сколько времени продлится программа, или отвечать на вопросы о возможных задержках.

Представитель министерства обороны Нидерландов подполковник Марк ван де Бек сказал, что ключевой проблемой является нехватка учебно-тренировочных самолетов F-16 в Европе.

Нидерланды, например, находятся в процессе перехода на более совершенные F-35 и переключили фокус обучения с F-16.

Американский чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы дать откровенную оценку тренировочных усилий, сказал, что администрация президента США Джо Байдена недавно получила список имен пилотов.

«В Украине есть только несколько пилотов, которые готовы начать обучение, и примерно два десятка других, которые, как нам сказали, нуждаются в дополнительном обучении английскому языку, прежде чем пилоты смогут двигаться вперед», — сказал чиновник.

Представитель США подчеркнул, что европейские страны — в отличие от многих других инициатив, связанных с западной поддержкой Украины — берут на себя ведущую роль в обучении F-16.

«Мы четко дали понять, что готовы рассмотреть ряд вариантов поддержки», — сказал чиновник.

Хотя ожидается, что боевая подготовка самых опытных украинских пилотов продлится шесть месяцев, западные союзники предложили отдельную инициативу для новичков, которая потребует более двух лет обучения, включая уроки английского языка.

Ранее Байден одобрил тренировки украинских военных на истребителях F-16. Процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 до конца лета.

Инфографика: NV

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.

Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть-восемь месяцев.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.

2 июля Зеленский сообщил, что тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16 начнутся в августе.