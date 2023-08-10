«Нет таких супермаркетов». Игнат объяснил, почему нельзя «просто купить системы ПВО»

10 августа, 13:28
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Украине необходимо больше западных систем ПВО, чтобы защитить стран от российских атак (Фото:Bundeswehr/Flickr)

Украине необходимо больше западных систем ПВО, чтобы защитить стран от российских атак (Фото:Bundeswehr/Flickr)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, в чем сложность приобретения систем ПВО для Украины.

В эфире национального телемарафона он отметил, что системы ПВО — это технологическое оружие, которое продается по согласованию правительств стран.

Игнат назвал манипуляцией заявления лидеров мнений о том, что «страна не купила ПВО» на средства, выделенные на другие нужды.

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«Они ошибаются, когда говорят, что можно было за эти деньги купить ПВО. Это полная манипуляция, нельзя пойти в супермаркет и купить ПВО или истребитель. Таких супермаркетов нет, это технологическое оружие, которое продается по согласованию правительств стран. Даже и танки так же, продаются только по согласованию», — резюмировал представитель Воздушных сил ВСУ.

В конце июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украине нужно 10−12 систем Patriot или подобных им, для того, чтобы охватить всю страну.

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9 августа Германия сообщила о передаче Украине двух дополнительных пусковых установок ЗРК Patriot.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ПВО Украины

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