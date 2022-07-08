«Можно убежать, если успеешь». Почему россияне беззащитны против HIMARSов — военный эксперт Олег Жданов

8 июля, 16:59
HIMARS в работе на запорожском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

HIMARS в работе на запорожском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Россияне беззащитны против HIMARSов, ведь не существует защиты от ракет, которые запускают из этих систем, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.

«Не существует противодействия этим видам вооружения. Эту ракету нельзя перехватить. Если мы ее навели и выпустили, то она попадает в цель с наибольшим отклонением в три метра на дальности 70 км. Защиты от этой ракеты не существует. Можно только убежать, если успеешь или знаешь, что она летит», — отметил Жданов.

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Именно поэтому, по мнению эксперта, Россия пытается любым способом помешать поставке Украине высокоточного дальнобойного оружия:

«Давят на любые страны: „Перестаньте накачивать Украину оружием, это приводит к конфронтации“. То, что они массированы ракетные обстрелы нашей территории [осуществляют], это не конфронтация, с их точки зрения. А то, что мы получили оружие, против которого у них нет защиты, это конфронтация, с точки зрения России».

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О том, что россияне «беззащитны» перед HIMARS, сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он также сообщил, что украинские военные получили уже девять РСЗО HIMARS и аналогичных ракетных систем для борьбы с войсками РФ, но для контрнаступления нужны еще десятки единиц такой техники.

По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, в течение двух недель пользования HIMARS ВСУ удалось уничтожить 20 российских складов с боеприпасами.

В Пентагоне считают, что ВСУ успешно используют переданное американское оружие.

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Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Эксперты РСЗО HIMARS

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